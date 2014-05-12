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Spor

Aziz Yıldırım'dan GFB'lilere 'paralı köpekler' çıkışı

Aziz Yıldırım, şampiyonluk konuşmasında Alex lehine tezahuratta bulunan taraftarlara sahneden 'paralı köpekler' dedi

12 Mayıs 2014 01:26

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk konuşması yaparken GFB grubunun Alex de Souza diye bağırması üzerine çılgına döndü. Yıldırım GFB grubuna "Sizi bir daha stada sokmam. Paralı köpekler, ahlaksızlar" diye bağırdı.

Aziz Yıldırım, Alex de Souza tezahüratları sonrasında “Yeter artık. Burada bir takımın şampiyonluğu nu kutluyoruz. Bir şahsı Fenerbahçe’nin züerine çıkarttınız. Alex’i ben aldım siz yuhaladınız. Yeter artık bu çocukların emeklerini hiçe sayıyorsunuz…Sizi bir daha stada sokmam. Paralı köpekler, ahlaksızlar” diye bağırdı.

Yıldırım’ın bu sözleri stattan büyük alkış alırken GFB grubu meşaleler yaktı ve Alex diye bağırmaya devam etti. Yıldırım yerinden hareket ederkek tribüne doğru hareketlendi ve bir süre tribünleri izledi…

Aziz Yıldırım daha sonra teşekkür konuşmasına devam etti…

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