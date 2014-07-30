Aziz Yıldırım'dan gazetecilere: İnsanların beyninde olmayan şeyleri beyinlerine sokuyorsunuz

Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Bayramlaşmaya başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler, Yüksek Divan Kurulu ve Kongre üyeleri ile sarı-lacivertli sporcular katıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım "Fenerbahçe’nin yeni oyuncu almayacağını ve hiçbir oyuncusunu satmayacağını" belirtti.

Aziz Yıldırım, gazetecilere “Emre gidiyor, Sow gidiyor. Gidemezler. İnsanların beyninde olmayan şeyleri beyinlerine sokuyorsunuz. Siz kulübün iç işlerine karışıyorsunuz. Biz oyuncuyu deklare etmediğimiz müddetçe siz bu oyuncu gidiyor veya kalıyor diyemezsiniz” sözleriyle yüklendi.

‘ 20. şampiyonluğumuzu alıp 4 yıldızı yakamıza takmak istiyoruz’

Serhan Türk’ün DHA’da yer alan haberine göre, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Divan Kurulu Başkanı olduğundan itibaren ilk bayramlaşması oluğunu belirterek, "Tabii ki Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşması senelerdir devam ediyor. Sporcularımız, üyelerimiz, Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz bayramlaşmak üzere buradalar. Bütün Fenerbahçelilerin, spor severlerin ve Türk milletinin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara. Allah birbirimizi kavuşturmayı nasip etsin. Fenerbahçe her sene şampiyonluğa oynuyor bu senede çok iddialıyız geçen seneki şampiyonluk tadını ve lezzetini devam ettirmek istiyoruz. 20. şampiyonluğumuzu alıp 4 yıldızı yakamıza takmak istiyoruz. Tabii bu temenni ve istekle olmuyor sahada mücadele edecek futbolcularımızın, teknik ekibimizin başarısına bağlı" ifadelerini kullandı.

‘ Fenerbahçe oyuncu almayacak ve satmayacaktır’

Geleneksel bayramlaşma törenine katılan başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımdan oyuncu gitmeyeceğini ve yeni oyuncu almayacaklarını ifade etti. Aziz Yıldırım ifadelerini şu şekilde sürdürdü: Fenerbahçe oyuncu almayacak. Almayacaksa bu demektir ki satmayacaktır. Gazetelere yazıyorsunuz Emre gidiyor, Sow gidiyor. Gidemezler. İnsanların beyninde olmayan şeyleri beyinlerine sokuyorsunuz. Siz kulübün iç işlerine karışıyorsunuz. Biz oyuncuyu deklare etmediğimiz müddetçe siz bu oyuncu gidiyor veya kalıyor diyemezsiniz. Dememelisiniz. Ben diyor muyum ki sen ayrılıyorsun işinden. Böyle bir şeye hakkımız yok çünkü. Hiç bir oyuncu için bize resmi teklif gelmedi. Lütfen böyle karıştırmayın ortalığı. Huzurlu bir sezona girmeye çalışıyoruz. Huzurumuzu bozmaya çalışıyorsunuz bakın yine eski hale döneriz.