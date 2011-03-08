-AZİZ YILDIRIM'DAN FUTBOLCULARA ÖVGÜ İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ligin ikinci yarısındaki galibiyet serisiyle liderlik koltuğuna oturan futbol takımının başarısının sırrının, futbolcular ile teknik heyetin birbirine kenetlenmesi ve camianın da şampiyonluğa olan yürekten inancı olduğunu söyledi. Kulübün resmi internet sitesinde açıklaması yer alan Yıldırım, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından bugün birçok gazetede ''Başkan Aziz Yıldırım tarafından devre arasında yapılan uyarılar takımı motive etti'', ''Başarının sırrı devre arasında uygulanan Azizsilin'', ''Başkan soyunma odasına indi ve futbolcuları 'Bu maçı kazanın' diye uyardı; futbolcular da bu uyarıyla galibiyete ulaştı'' şeklindeki haberlerle takımın ve teknik heyetin şampiyonluk için sarf ettikleri emeğin yok sayılmaya çalışıldığını ve 2. yarıdaki takımın gösterdiği performansa haksızlık yapıldığını kaydetti. Yıldırım, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Takımımızın ve teknik heyetimizin başarıya odaklanması, şampiyonluğa olan inancı ve bunun için sarf ettikleri emek, bu ve benzeri haberlerle yok sayılmaya çalışılmakta, 2. yarıda takımımızın gösterdiği performansa haksızlık yapılmaktadır. Takımımızın başarısının sırrı, futbolcularımız ve teknik heyetimizin birbirine kenetlenmesi, bunun yanı sıra camiamızın da şampiyonluğa olan yürekten inancıdır. Ben ve yönetimim bu konuda kendilerine sadece destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz.''