Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli futbolculara ültimatom: Gidin amatörde oynayın!

Teknik heyet ve futbolcular ile öğle yemeğinde bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Bu takım için hapis yattım. Kardeşimle kavga ettim. Siz 10 puandan işi nerelere getirdiniz. Eğer düzelmezseniz PAF takımı ile sahaya çıkarım, siz de sokağa çıkamazsınız” diye konuştu.

Milliyet gazetesinden Senad Ok’un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler dün futbol takımı ve teknik heyet ile Faruk Ilgaz Tesisleri’nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

Ligin ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar ve puan farkının azalması Yıldırım’ı hem üzmüş ve bir hayli kızdırmıştı. Bu nedenle önceki buluşmaların aksine sert konuşmaların yaşandığı, suratların asıldığı bir yemek oldu. Lafını hiç esirgemeyen, hem teknik kadroya, hem futbolculara sert çıkışlarda bulunan Yıldırım, “Bu takım için hapis yattım. Kardeşimle kavga ettim. Siz 10 puandan işi nerelere getirdiniz. Eğer düzelmezseniz PAF takımı ile sahaya çıkarım, siz de sokağa çıkamazsınız. 20 yıldır bu işin içindeyim. Başkan anlamaz ya da futbolu bilmez zannetmeyin. Bugünkü yemek bir moral yemeği değil. Dışarıda aç olan insanlar var ama bu duruma rağmen sizin paralarınızı yarın (bugün) yatıracağız. Bu kadar para veriyoruz. Böyle oynayacaksınız gidin amatörde oynayın” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın bu beklenmedik çıkışından sonra iki futbolcu söz istedi. Önce Dirk Kuyt, Başkan’ın söylediği her sözde haklı olduğunu vurguladı, bu işi kendilerinin temizleyeceğini belirtti.

Üstümüze geliyorlar

Kaptan Emre Belözoğlu da söz alarak medyanın ve bazı yorumcuların üzerlerine çok geldiğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, “Bizim yaptığımız en ufak hareketi defalarca gösteriyorlar, konuşuyorlar. Rakiplerimiz için aynı durum söz konusu değil. Sadece Fenerbahçe olunca gündeme getiriliyor bu konular” ifadelerini kullandı.