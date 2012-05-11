Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına derbi mesajı: Rakibe saygı gösterin!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'den hem taraftara hem de futbolculara mesaj gönderdi. Taraftardan rakibe saygı ve tam destek, futbolculardan ise mutlak zafer istedi.

Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla yaptığı ve kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamasında, önce taraftarlara seslenerek, ''Büyük Fenerbahçe taraftarı, öncelikle belirtmeliyim ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olarak yaşadığım haklı gurur çektiğimiz sıkıntılarla kıyaslanamayacak boyuttadır. Gururluyum, zira böyle bir camia, böyle bir taraftar ve böyle inanmış sporcuların başkanlığını yapmaktayım. Bugün Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının haklı mücadelesi dost-düşman tarafından gıptayla izlenmekte ve Fenerbahçe'nin onur savaşı ayakta alkışlanmaktaysa; bu, sizlerin sayesindedir. Verdiğiniz destek ve kuvvet her türlü övgünün üstündedir. Sizlere minnettarım'' ifadelerini kullandı.

Taraftarların vakur ve kararlı duruşlarını korumaları gerektiğinin altını çizen Aziz Yıldırım, ''Her konuda sona yaklaştığımız ve haklı olanın kazanması için aşılacak son engellerin önündeyiz artık. Sizlerden yegane isteğim, yaşanılan süreçte gösterdiğiniz vakur ve kararlı duruşu her türlü oyun ve tuzağa rağmen muhafaza etmenizdir. Artık görülmüştür ki Fenerbahçe adı sadece 'Zafer' ve 'Başarı' değil, Fenerbahçe adı artık 'Cesaret, özgürlük' ve en önemlisi Fenerbahçe artık 'Yıkılmazlık'tır. Fenerbahçe, yaşatılan türlü acıya ve kayba inat ayakta kalmak; haklı olanı alkışlamaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi 'Bizde kalan büyüklük' sözleriyle tanımlayan Başkan Yıldırım, Galatasaray derbisi öncesi rakibe saygı gösterilmesini istedi: "İşte bu nedenlerle Türk sporunun size olan ihtiyacı en az Fenerbahçe Futbol Takımı'nın ihtiyacı kadardır. Hiç kimsenin onuru ve saygınlığı zedelenmeden, gözbebeğimiz futbol takımımıza göstereceğiniz destek, hakkımızı alana dek sürecektir. Yaşatılanı, unutmadan yaşamak esas olsa da, her konuda öncü olmak zorunda olan Fenerbahçe; camiasıyla, taraftarıyla ve sporcusuyla şu halde dahi 'barış ve hoşgörünün' timsali olmalıdır. Unutmayınız ki ezeli ve ebedi misafirimize göstereceğiniz saygı, Fenerbahçe adı ve tarihinden gelmektedir."

Yıldırım şampiyonluk hedefini ise şu ortaya koydu: "Unutulmamalıdır ki; şampiyonluk çok kereler kazandığımız veya daha önce de kaybettiğimiz; büyüklük ve saygı ise Fenerbahçe'nin asla kaybetmeye tahammülü olmayacağı yegane varlık sebebimizdir. Bu değerlere yakışan, bu değerlerle kazanılacak zaferiniz şimdiden kutlu olsun'' ifadelerini kullandı."

Futbol takımına mesaj

Açıklamasında sarı-lacivertli futbol takımına da mesaj veren başkan Aziz Yıldırım, ''Çok değerli Fenerbahçe Futbol Takımı; sizler ki en büyük övgünün sahiplerisiniz. Fenerbahçe camiasının göz bebeğisiniz. Kimi zaman suçlandınız, kimi zaman hırpalandınız, tekmelendiniz. Size saldırdılar, emeğinize leke sürmeye çalıştılar. Ve ilk sizin kaçacağınızı düşündüler. Ama sizler 'acıyı bal eylediniz', gururun ve mücadelenin adı oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bana ve arkadaşlarıma bu günleri yaşattınız. Biz burada sizlerle 'sabır' çektik, sizlerle 'ayaklandık' ve 'yürüyoruz.' Kazandığınız her zafer bizim haklılığımız oldu. Biliyorum ki yarın da öyle olacak ve kazanacağız. Sizlerin emeğiyle, alın teriyle yine yurdun dört bir yanından 'Fenerbahçe' çığlıkları yükselecek ve tüm Türkiye bayram edecek. Her Galatasaray maçının bayram olduğunu bilen tüm Fenerbahçeli gibi bizlerin de yüreği heyecanla çarpmakta. Emin olun bayramların en içten ve çok anlamlı kutlandığı bir yerdeyim ve bu yerden sizler için yapabileceklerim ve söyleyebileceklerim sınırlı olsa da hepinizi alınlarınızdan teker teker öpüyor ve sizler için çarpan bir baba yüreğinden 'Kocaman' selam ve sevgiler yolluyorum'' dedi.