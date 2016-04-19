T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım'dan Fatih Terim'e: Neyin inadını ediyorsun?

Fenerbahçe Başkanı, Volkan Demirel'in milli takım kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuştu

19 Nisan 2016 06:38

Milli Takım aday kadrosuna çağrılmayan Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel konusunda tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’e seslenerek “Neyin inadını ediyorsunuz? ‘Bizim ona ihtiyacımız yok, Volkan kötü kaleci’ deyin, kesin atın” dedi.

18 yıldır başkanlık yaptığını ve çok şeyler gördüğünü ifade eden Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

 

“Kötü kaleci deyip kesip atın”

 

- Volkan Demirel, milli takım kalesindeyken kendisine küfür edildiği için stadı terk etti. ‘Acilen dönmesi lazım, yoksa UEFA’dan ceza alırız’ dediler. Ben de Hasan Çetinkaya’yı ve kaptan Emre Belözoğlu’nu aradım. ‘Gidin bulun, götürün’ dedim.

- Volkan Demirel, stattan ayrılırken Fatih Terim’e söylemiş, o da arabasını vermiş. Çocuğun bir suçu yok ki. Arabayı verdin, sen gönderdin. Neyin inadını ediyorsunuz şimdi?

- ‘Bizim ona ihtiyacımız yok, Volkan kötü kaleci’ deyin, kesin atın. Türk Milli Takımı, kötü giderse faturası kime çıkacak? Hocaya çıkmayacak. O, maaşını, parasını alıyor. Millete çıkacak. Kan davası gütmenin manası yok. Volkan gençtir, hata yapmıştır.

ETİKETLER

aziz yıldırımfatih terimvolkan demirela milli takımkaleci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24