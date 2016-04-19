Aziz Yıldırım'dan Fatih Terim'e: Neyin inadını ediyorsun?

Milli Takım aday kadrosuna çağrılmayan Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel konusunda tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’e seslenerek “Neyin inadını ediyorsunuz? ‘Bizim ona ihtiyacımız yok, Volkan kötü kaleci’ deyin, kesin atın” dedi.

18 yıldır başkanlık yaptığını ve çok şeyler gördüğünü ifade eden Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kötü kaleci deyip kesip atın”

- Volkan Demirel, milli takım kalesindeyken kendisine küfür edildiği için stadı terk etti. ‘Acilen dönmesi lazım, yoksa UEFA’dan ceza alırız’ dediler. Ben de Hasan Çetinkaya’yı ve kaptan Emre Belözoğlu’nu aradım. ‘Gidin bulun, götürün’ dedim.

- Volkan Demirel, stattan ayrılırken Fatih Terim’e söylemiş, o da arabasını vermiş. Çocuğun bir suçu yok ki. Arabayı verdin, sen gönderdin. Neyin inadını ediyorsunuz şimdi?

- ‘Bizim ona ihtiyacımız yok, Volkan kötü kaleci’ deyin, kesin atın. Türk Milli Takımı, kötü giderse faturası kime çıkacak? Hocaya çıkmayacak. O, maaşını, parasını alıyor. Millete çıkacak. Kan davası gütmenin manası yok. Volkan gençtir, hata yapmıştır.