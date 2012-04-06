Aziz Yıldırım'dan Emre'ye: Sen bekle

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu'na, “Süper Final süreci 13 Mayıs’ta bitecek. O tarihe kadar sadece şampiyonluğa kilitlenmemiz lazım. Bu yüzden sen de bekle. Lig bitsin, inşallah şampiyon oluruz ve önümüze bakarız. Seninle 15 Mayıs’ta masaya otururuz, sakın merak etme.”dedi.

Emre Belözoğlu.. F.Bahçe’ye geldiği 2008 yılından bu yana taraftarın gözbebeği.. Sahaya sergilediği futboldan çok, savaş niteliğinde verdiği mücadeleyle taraftarın kalbine taht kuran, G.Saray’da oynamasına rağmen “Doğuştan F.Bahçeli’yim” diyerek kulübün şimdiden efsanesi olan milli futbolcu, uzun süredir istim üstündeydi.

Teknik direktör Kocaman’ın son 3 maçta 1 dakika bile oynatmamasıyla bir anda, ‘Gidecekler’ listesinin başına gelen ve hocasıyla yaptığı görüşme sonrası menajerine takım bulması için direktif veren Belözoğlu için F.Bahçe yönetimi, gerekli adımı sonunda attı.

Aziz Yıldırım’ın yönetici kardeşi Ali Yıldırım, içinde konuştuğu Emre’ye “Süper Final 13 Mayıs’ta bitecek. O tarihe kadar sadece şampiyonluğa kilitlenmemiz lazım. Bu yüzden bekle. Lig bitsin, inşallah şampiyon oluruz ve önümüze bakarız. Seninle 15 Mayıs’ta masaya otururuz, sakın merak etme” diyerek 31 yaşındaki yıldıza kafasını takmaması gerektiğini belirtti.

'Zor paslar atıyor'

Ali Yıldırım böyle diyor, tamam.. Peki onu 3 maçtır oynatmayan teknik ebinin bu konudaki düşüncesi ne? Onu da araştırdık. Buna göre Aykut Kocaman’ın Emre’yi oynatmamasındaki sebep ne Bursa’da yaşanlar ne de Belözoğlu’nun herhangi bir hareketi. Aldığımız bilgiye göre Emre’nin Samsun, Bursa ve Trabzon maçlarında oynamamasındaki ana neden o oynadığı zaman takımın daha ofansif bir yapıya bürünmesi.

Emre'nin devamlı olarak ara topu ve uzun pas gibi sonuca gidecek paslar denemesi, bu topların kaptırılması ve arkasından yenen goller, Kocaman’ı Selçuk Şahin’e itmiş. Aykut hoca, Selçuk oynadığında daha defansif, Emre oynadığında ise daha ofansif bir takım görüntüsüne geçtiklerini düşünüyor. Ve denediği zor pasların dönüşünden takım etkilendiği için de 3 maçtır Emre’yi oynatmıyor.

A.Madrid ile el sıkışıldı

Emre, F.Bahçe yönetimi tarafından 15 Mayıs’ta masaya çağrıldı. Fakat Belözoğlu’nun Kocaman’la yaşadığı sürtüşme sırasında takım bulması için direktif verdiği Ahmet Bulut, bu süreçte A.Madrid Başkanı Gil’le el sıkıştığı da biliniyor. Yıllık 3 milyon Euro’dan 3 sezon için oyuncusu adına söz alan Bulut’un işi henüz resmi evrağa dökmemiş olması sarı-lacivertiler adına bir şans.

Fakat 9 milyon Euro’luk yeni sözleşmesi hazır olan milli futbolcunun da yönetimi terteleceğini tahmin etmek zor değil!

Antalya maçında 11’e girebilir

Kupada Samsun, ligde ise Bursa ve Trabzon gibi büyük maçlarda dakika bulamayan Emre Belözoğlu, Antalya maçıyla sahalara dönecek. Aykut Kocaman’ın zorlu virajı aştıklarını düşünmesi ve Antalya önünde Alex’in de oynamayacak olması nedeniyle Emre’yi ofansif gücü yükseltmek için 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.