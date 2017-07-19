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Spor

Aziz Yıldırım'dan 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' mesajı

Sarı-lacivertlilerde 19.07 coşkusu

19 Temmuz 2017 12:43

Fenerbahçe Kulübü, tarihin 19.07'yi göstermesiyle birlikte 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlamalarına başladı. Kutlamalar ve tebrikler kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, taraftar ve camianın Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.

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Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yayınlanan, başkan Yıldırım'ın mesajı şöyle:

"Büyük Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlar;

Başta büyük taraftarlarımız olmak üzere Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci üyelerimize,

Tüm takımlarımızda forma giyen sporcularımız ve teknik heyetlerimize,

İdari personelimize ve çalışanlarımıza,

Başarılarla dolu bir sezon dilerim."

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