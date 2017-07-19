Aziz Yıldırım'dan 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' mesajı

Fenerbahçe Kulübü, tarihin 19.07'yi göstermesiyle birlikte 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlamalarına başladı. Kutlamalar ve tebrikler kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, taraftar ve camianın Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman'a jest

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yayınlanan, başkan Yıldırım'ın mesajı şöyle:

"Büyük Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlar;



Başta büyük taraftarlarımız olmak üzere Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci üyelerimize,



Tüm takımlarımızda forma giyen sporcularımız ve teknik heyetlerimize,



İdari personelimize ve çalışanlarımıza,



Başarılarla dolu bir sezon dilerim."