Aziz Yıldırım’dan Domagaj Vida açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın ilgilendiği ve imza aşamasında olduğu Domagoj Vida ile ilgili sarı-lacivertlilerin bir girişimi olmadığını açıkladı.

Kulüp sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün akşam NTV Spor'da yayınlanan bir programda, kulübümüzün, Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş, ne yazık ki bu iddia bazı internet sitelerinde yer bulmuştur.

Bahse konu oyuncuyla herhangi bir ilgimiz bulunmamakla birlikte, bu tür tabiri caizse aptalca iddiaların 2 camiayı karşı karşıya getirmek adına ortaya atıldığını düşünmekteyim. Söz konusu iddia tamamıyla yalandır.

Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."