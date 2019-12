-Aziz Yıldırım'dan doğum gününü kutlayan taraftarlara teşekkür İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ligde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Kardemir Karabükspor ile oynanan karşılaşmada doğum gününü kutlayan taraftarlara teşekkür etti. Aziz Yıldırım, doğum günü vesilesiyle, avukatları aracılığıyla kulübün internet sitesine teşekkür mesajı gönderdi. Aziz Yıldırım, taraftarlara seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı: ''Doğum günümü, sizlerden ve en büyük sevdam Fenerbahçe'den ayrı geçirmenin üzüntüsünü yaşarken, büyük taraftarımızın Karabükspor maçındaki kutlamalarının beni son derece mutlu ettiğini belirtmeliyim. Fenerbahçeliliğin zor ama dünyanın en güzel duygularından biri olduğunu bana bir kez daha hissettirdiniz. Büyük taraftarımız da biliyor, ben de yürekten inanıyorum ki, bu süreç geçici. Hepimiz yarına büyük umutlarla bakıyoruz. Adaletin yerini bulması ile inanın her zamankinden daha güçlü olacağız. Bizleri öldürmeyen, öldüremeyen ve öldüremeyecek bu acının bizleri ne kadar güçlendirdiğini, bizleri nasıl birbirimize bağladığını herkese her gün yeniden gösteriyoruz.'' Birbirine bu kadar kenetlenmiş bir camianın her türlü başarıyı hak ettiğini vurgulayan başkan Yıldırım, mesajında ayrıca şunları kaydetti: ''Birbirine bu kadar kenetlenmiş bir camia her türlü başarıyı hak ediyor, hak ettiği tüm başarıları da elde edecektir. Fenerbahçe forması giyen tüm sporcuların da bu bilinçte olduğunu biliyor ve görüyorum. Bu noktada, terini Fenerbahçe için akıtan tüm sporcularımıza bir kez daha seslenmek istiyorum: Bu sezon sizin başarılarınıza her sezon olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Taraftarlarımız, takımlarına hiç olmadığı kadar sahip çıkıyor, sporcularımız da kendilerinin de sıklıkla ifade ettiği gibi her maçta onur mücadelesi veriyor. Biliyor ve inanıyoruz ki hep birlikte bu büyük onur mücadelesinden başarılarla çıkacağız. Bizlere reva görülen her tür uygulamaya karşı güçlü olmalıyız. Bu vesileyle bugüne dek bizlere verilen bu muazzam destekten ötürü hem şahsım, hem de benimle birlikte tutuklu bulunan tüm arkadaşlarım adına tüm Fenerbahçelilere teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Ama bugünleri de hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Doğum günümü kutlayan, bizlere desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçelilere bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.''