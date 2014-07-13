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Aziz Yıldırım'dan dinlenmeye karşı Obama usulü koruma

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım’ın 'ortam dinlemesi'ne karşı olağanüstü önlemler aldığı öne sürüldü

13 Temmuz 2014 14:44

Teknik takibe uğrayıp Şike Davası'nda yargılanan Fenerbahçe Başkanı, evine Faraday sistemi kurdurdu. Aziz Yıldırım, görüşmelerini 'yalıtılmış kafeste' yapıyor.

Akşam gazetesinden Muhammet Kutlu'nun haberine göre, telekulak ve böceklerin etkisiz hale getirilmesinde dünya örneklerini inceleyen ve bu konunun uzmanlarına danışan Yıldırım, ABD Başkanı Barack Obama’nın kullandığı sistemlerinden biri olan ‘Faraday’da karar kıldı. 

 

100 bin lira harcadı

 

Şike Davası’ sürecinde dinlemelerden çok çeken Azız Yıldırım, önemli görüşmelerini Faraday Kafesi’ne dönüştürdüğü odada yapıyor. Yaklaşık 100 bin TL'lik bir harcamayla kurulabilen sistemin özelliği, elektromanyetik her türlü sinyal ve dalgaları engellemesi. Genellikle bakır bir kafesten oluşan sistem, sinyal ve dalgaları engelleme özelliği sayesinde, telekulak yöntemiyle dışarıdan dinlenemiyor. 

 

Şike soruşturmasında teknik takipteydi

 

6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve mahkemenin geçen ay verdiği ‘yeniden yargılanma’ kararıyla cezaevine girmekten son anda kurtulan Aziz Yıldırım, soruşturma döneminde teknik takibe alınmıştı. Birçok kişiyle yaptığı telefon görüşmelerinden elde edilen deliller, iddianamenin omurgasını oluşturmuştu. 

 

Elektromanyetik dalgaları hapsediyor

 

Adını ünlü fizikçi M. Faraday’dan alan kafes; yüksek frekanslı gerilimleri, elektromanyetik parazitleri ve her türlü elektriksel gürültüleri, dışarıdan içeriye, içerden dışarıya geçmesini engelleyen topraklanmış bir çeşit zırh. Kafese giren kişilerin telefonları anında servis dışı oluyor. Ortamda bütün elektromanyetik dalgalar hapsedilip topraklanıyor. Dinlemenin her türü ortadan kalkıyor. Sistem ABD, İngiltere ve Hollanda ordularının yanı sıra birçok ülkenin istihbarat birimleri tarafından kullanılıyor.

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