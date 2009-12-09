Aziz Yıldırım'dan devam kararı

T24 - Turkcell Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona ererken, başkan Aziz Yıldırım'ın 29 Ocak 2010 tarihindeki olağan genel kurul toplantısına kadar görevini sürdüreceği açıklanırken ligin ilk yarısının bitimiyle MHK Başkanı Oğuz Sarvan ve ekibinin istifa edeceği öğrenildi.



Astoria Residence'da bulunan Kulüpler Birliği Vakfı ofisinde yapılan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Eskişehirspor-Fenerbahçe maçının ardından Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı görevini bırakacağını açıklayan Aziz Yıldırım, yaklaşık 1,5 ay süreyle daha görevinin başında olacak.



Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, “Kulüpler Birliği Vakfı, başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun, 29 Ocak 2010 tarihinde yapılacak olağan genel kurula kadar görevinin başında kalması kararını oy birliğiyle almıştır. Daha önce planlanan genel kurula kadar, başkanımız ve yönetim kurulu görevinin başındadır” dedi.



Aziz Yıldırım'ın, Eskişehirspor maçı sonrası, “Fenerbahçe Kulübü'nün haklarını yeterince koruyamadığı gerekçesiyle Kulüpler Birliği başkanlığını bıraktığı” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Gümüşdağ, “Sayın başkan herhalde başka şekilde ima etmek istedi. Bence sözleri sadece o maçla ilgili değildi. Bu sezon yaşanan sorunlar nedeniyle bu düşüncede olduğunu düşünüyorum. Kulüpler Birliği, sorunlar konusunda sadece Aziz Yıldırım'ın değil, tüm kulüplerin açıklamalarının arkasındadır” diye konuştu.





“MHK'ya güvensizlik var”



Göksel Gümüşdağ, kulüplerin bu sezon ligde yaşanan sıkıntıları da toplantıda aktardıklarını vurgularken, özellikle Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) güvensizlik olduğunu kaydetti.



Kulüp başkanlarının, Turkcell Süper Lig'in birinci yarısında yaşanan olumsuzlukları dile getirdiklerini söyleyen Göksel Gümüşdağ, “MHK'dan memnuniyetsizlikleri ve bu konuda olan güvensizlikleri konusunda fikir birliğine varmışlardır. Bu nedenle 16 Aralık'ta yapılacak toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener davet edilecektir” şeklinde konuştu.



Aziz Yıldırım'ın istifa gerekçeleriyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Gümüşdağ, “Sadece Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunlar değil, tüm üye kulüplerin sorunları ve problemleri konusunda değerlendirme yapıldı. Memnuniyetsizliklerimizi ve sıkıntılarımızı dile getirdik. Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'e de çarşamba günkü toplantıda aktaracağız” ifadelerini kullandı.



Bu açıklamalardan sonra ligin ilk yarısının bitimiyle birlikte Oğuz Sarvan yönetimindeki MHK'nin istifa edeceği ve yerine yeni seçim yapılacağı ileri sürüldü.

