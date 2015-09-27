Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi sert açıklamalar: Siz kimsiniz konuşuyorsunuz!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, basında çıkan haberler üzerine oldukça sert açıklamalarda bulundu. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu maç öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Aziz Yıldırım, Sportif Direktör Giuliano Terraneo tarafından kendisine yasak konduğu iddiasına yanıt verirken, teknik direktö Vitor Pereira'nın performansını sezon sonunda değerlendireceklerini söyledi.

'Yalan haberler azap veriyor'

Sarı-lacivertli kulübün 1 numarası, "Ben ve yönetici arkadaşlarım, istediğimiz yere gireriz. Adamı da gaza getiriyorsunuz. Görev tanımını benim benim belirlediğim insanlar yasak koyamaz. Siz kimsiniz konuşuyorsunuz? Karalama operasyonu yapıyorsunuz. Biz bilmiyoruz, 20 yaşındaki editör çocuklar biliyor. Oturuyorsunuz 3 kişi masa başına, kafanıza göre uyduruyorsunuz bir şeyler. Azap veriyor artık bu yalan haberler. Van Persie dürüstçe çıktı 'Yedek kalmaktan rahatsızım' dedi. Hoca da kendisiyle konuştu ve 'Burada kararları ben veririm' dedi. Vay efendim kıyameti kopardınız 1 haftadır. Akşam bir bakayım dedim bizim kadro belli. O ağır, bu hızlı. Yahu size ne? O zaman parayı da size vereyim transferi de yapın" dedi.

Aziz Yıldırım, "Hocadan neden memnun olmayayım? Hoca ne yapmış yani? Parasını alıyor mu? Alıyor. Hocadan sıkıntısı olan sizsiniz. Sezon sonu bakarız; şampiyon olunduysa başarılıdır, olunmadıysa başarısızdır. Sezon içinde inişler çıkışlar olabilir. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Önemli olan sezonu nerede tamamladığımız. Bizim kriterimiz budur. Pereira çalışıyor. Adam ne yapsın, koşuyor uğraşıyor. Zamanı var daha" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı, "Bundan sonra muhabirler de FB Yandex'ten 50 arama yapacak. Yoksa tesislere almayacağım" sözleriyle basın mensuplarına takıldı.