Aziz Yıldırım'dan Daum'a: Suçlu sensin

T24 - Alman Kölner Express gazetesi, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu yitirdiği Trabzonspor karşılaşmasının ardından kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın, soyunma odasına inerek, teknik direktör Christoph Daum’a ağır sözler söylediğini iddia etti.



Gazete, Yıldırım’ın Daum’a, "Tüm suçlu sensin. Şimdiye kadar çoktan şampiyonluğu kazanmış olmalıydık" dediğini belirterek, Alman teknik adamın Fenerbahçe’den ayrılmasının an meselesi olduğunu yazdı.



Soyunma odasında Daum’u suçlayan ve ağlamakta olan yardımcı antrenör Ayhan Tumani’yi de azarlayan Aziz Yıldırım’ın, kaçan şampiyonluk için bir hayli sinirlendiği ifade edildi.



Daum’un oğlu Marcel’in, "İkinciliğin burada hiçbir önemi yok" dediğinin ifade edildiği haberde, 2000 yılında Leverkusen’i çalıştıran Alman teknik adam Daum’un, Unteraching maçında yine şampiyonluğu kaçırdığı anımsatılarak, ancak Trabzonspor karşısındaki sonucun çok daha ağır olduğu kaydedildi.



Maçı, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda izleyen FC Köln fizyoterapisti Cem Bağcı’nın izlenimlerini de aktaran gazete, karşılaşma sonunda stadın adeta bir cehenneme döndüğünü, tüm futbolcular, teknik adamlar ve diğer bazı ilgili kişilerin polis kontrolünde stadı terk ettiklerini yazdı.



Öte yandan Christoph Daum’un avukatının, kendisine konuşma yasağı koyduğu öğrenildi.





