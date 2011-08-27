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Spor

Aziz Yıldırım'dan bazı gazetecilere suç duyurusu İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2011 18:52

-Aziz Yıldırım'dan bazı gazetecilere suç duyurusu İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları, bazı gazeteciler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Yıldırım'ın avukatlarının, soruşturmayla ilgili yapılan haberlerde, soruşturmanın gizliliğini ihlal edebilecek, adil yargılamayı etkileyebilecek ve hakaret içeren haberler yaptıklarını öne sürdükleri bazı gazeteciler hakkında İstanbul, Bakırköy ve Kadıköy cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusu dilekçeleri verdikleri belirtildi. 

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