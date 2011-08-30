-Aziz Yıldırım'dan bayram mesajı İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 - Şike soruşturması kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla, Ramazan Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Mesajında Fenerbahçeli taraftarlara ve camiaya seslenen başkan Yıldırım, şunları ifade etti: ''Sizden ayrı geçirdiğimiz bu bayramda, destekleriniz ile güç buluyor, sizden gelen haberlerle yarına umutla bakıyoruz. Demokratik haklarımızı yine hukuk kuralları çerçevesinde ilk günkü gibi arayan siz taraftarlarımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim. Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar; bayramın herkese mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Öte yandan, ulusumuz adına çok önemli bir gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da en içten dileklerimle kutlarım.'' Öte yandan adli süreç nedeniyle yine tutuklu bulunan asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, altyapı koordinatörü Cemil Turan ve mali işler müdürü Tamer Yelkovan da avukatları aracılığyla ilettikleri mesajlarla, tüm camianın Ramazan Bayramı'nı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladılar.