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Spor

Aziz Yıldırım'dan Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz yıldırım, 'Adil yargılanma hakkı'nın ihlal edildiği gerekçesiyle ve infaz durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu

14 Şubat 2014 16:09

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Adil yargılama hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesiyle ve infaz durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Şike Davası'na ilişkin kararını vermişti. 5. Daire, yerel mahkemenin kararını kısmen onamış, kısmen bozmuş, kısmen de düşürmüştü.

85 sanık açısından inceleme yapan Yargıtay, Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in "örgüt kurmak" ile "şike ve teşvik priminden" aldığı cezaları onamıştı.

Yargıtay, Yıldırım hakkında, "teşvik primi" ve "birden fazla maçta şike yapmak" ile "örgüt kurmak" suçlamasından aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası ile 1.312 bin TL'lik para cezasını onamıştı.

 

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