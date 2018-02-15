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Spor

Aziz Yıldırım'dan Alpaslan Eratlı'ya geçmiş olsun ziyareti

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, rahatsızlığı nedeniyle Bostancı'daki İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören sarı-lacivertli takımın eski oyuncularından Alpaslan Eratlı'ya geçmiş olsun ziyaretin

15 Şubat 2018 19:01

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, rahatsızlığı nedeniyle Bostancı\'daki İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören sarı-lacivertli takımın eski oyuncularından Alpaslan Eratlı\'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu\'nun da hazır bulunduğu ziyarette Aziz Yıldırım, ayak parmağında oluşan enfeksiyon nedeniyle tedavi gören Alpaslan Eratlı ile eşi Nurdan Eratlı\'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
ALPASLAN ERATLI KİMDİR?
1948 doğumlu Alpaslan Eratlı, 1973-1983 yılları arasında sarı-lacivertli takımda forma giydi. Türk futbolunun önemli liberoları arasında gösterilen Eratlı, 10 yıl formasını giydiği Fenerbahçe\'de 3 yıl boyunca da kaptanlık görevini yürüttü. Alpaslan Eratlı 1982-83 sezonun ardından yaptığı jübile ile futbol hayatını noktalarken, kariyeri boyunca 29 A milli, 4 kez de ümit milli takımın formasını giydi.

(FOTOĞRAFLI)

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