T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım'dan ''58. madde'' açıklaması İSTANBUL (A.A)

26 Ocak 2012 12:44

-Aziz Yıldırım'dan ''58. madde'' açıklaması İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün gerçekleştirilecek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Genel Kurulu öncesi puan silme düzenlemesinin tamamına karşı olduklarını söyledi. Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla gerçekleştirdiği ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, TFF Genel Kurulu'na çağrıda bulunarak, ''Bugün tarihi bir toplantı yapılmaktadır. 58. Madde'de herhangi bir değişiklik yapılmasına dair bir gündem olmamasına rağmen, bu madde içinde yer almayan puan silme getirilmeye ve bu şekilde bazı kulüpler kurtarılmaya çalışılmaktadır. Bu girişim, Türk sporunun üzerinde kara bir leke olarak kalacaktır. Bu Genel Kurul'un görevi, 1959'dan beri olan Türkiye liglerinin araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmak olmalıdır. İşte o zaman tarih sizleri kahraman olarak anacaktır. Aksi halde ise Türk sporuna verdiğiniz zarardan dolayı, en azından vicdanlarda yargılanacaksınız'' ifadelerini kullandı. Puan silme düzenlemesine karşı olduklarını kaydeden Yıldırım, ''Fenerbahçe Kulübü olarak, puan silme düzenlemesinin tamamına karşıyız; zira biz 'en az' orada olanlar kadar temiziz. Bu dava, şike ve teşvik davası değildir; bu davanın aslında ne olduğunu süreç içinde göreceğiz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24