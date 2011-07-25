-AZİZ YILDIRIM'DAN "TEDAVİ" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, sağlık sorunları nedeniyle halen Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, hastanedeki durumuyla ilgili medyada yer alan haberleri düzeltme ihtiyacı duyduğunu belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: ''Halen, mevcut hastalıklarım nedeniyle tetkik ve tedavi için yatırıldığım Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki durumumla ilgili basında çıkan haberleri düzeltme ihtiyacı doğmuştur. Hastanedeki tedavim sorunsuz devam etmektedir. Başhekim ve ekibi, gerekli tüm ihtimamı göstererek tedavimle ilgilenmektedir. Bundan sonraki süreçte, zaman zaman hastane kontrollerimin olacağı, doktorlarımız tarafından bildirilmiştir. Şu an için bir başka hastaneye sevkimi gerektirecek bir durum yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''