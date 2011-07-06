-AZİZ YILDIRIM'A YÖNETİCİLERDEN ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir ve asbaşkanlar Murat Özaydınlı ile Abdullah Kiğılı, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada ismi yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde ziyarete geldi. Fenerbahçeli 3 yönetici, saat 17.30 sıralarında enstitüye geldi. Basın mensuplarının sorusu üzerine, Nihat Özdemir, ''Açıklama yapacak bir şey yok'' dedi. Bir gazetecinin, ''Aziz Yıldırım hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı'' sözleri üzerine de Özdemir, ''İnşallah, inşallah'' demekle yetindi. Yöneticiler daha sonra enstitü içerisine girdi. -ACAR YILDIRIM HASTANEYE GELDİ- Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde tedavisine devam edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi Acar Yıldırım, enstitüye geldi. Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla bilgi almak için enstitüye gelen Acar Yıldırım, enstitüye girdikten sonra hastane bahçesine çıkarak bir süre burada bekledi. Öte yandan, Fenerbahçe Kongre Üyesi bir grup kadın da Aziz Yıldırım'a destek için enstitüye geldi. Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Gönül Çaylı, Aziz Yıldırım'a seslerini duyurmak için geldiklerini söyledi. Daha sonra beraberindekilerle enstitüye giren Çaylı, çıkışında Aziz Yıldırım ile görüşemediklerini aktardı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunun söylendiğini belirten Çaylı, ''İnşallah öyledir'' dedi. Fenerbahçeli bir taraftar da, yaşananların iftira olduğunu savunarak, ''Allah Aziz Başkanı başımızdan eksik etmesin. Büyük Başkan, en büyük Fenerbahçe'' diyerek slogan attı.