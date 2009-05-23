Aziz Yıldırım'a yeni rakip



Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında konuşan kongre üyesi Funda Sibel Pala, sürpriz bir şekilde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.





Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan genel kurulda konuşan Trakya Üniversitesi Tıbbı Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Pala, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlığını açıkladığı toplantıda, çok adaylı ve demokratik bir kongre olmasını arzu ettiğini belirttiğini ifade ederek, ''Kişilerin cesarete ihtiyacı varsa ben adaylığımı açıklayarak bu cesareti gösteriyorum'' derken, üyeler tarafından alkışlandı.



Kürsüde olmasının nedeninin sokaktaki Fenerbahçe taraftarının kongrede oturan kişilere büyük sorumluluk yüklemesinden kaynaklandığını ifade eden Funda Sibel Pala, ''Fenerbahçe kongre üyesinin elini taşının altına koyması lazım. 2007-08 sezonu hayatımda yaşadığım en harika sezondu. Bu sezonda beni en çok şaşırtan şey, istikrardan bahseden sayın başkanımızın 73 yaşındaki Aragones'i gelecek olarak görmesidir. Aragones'i hiçbirimiz tartışamayız ama takımla kimyası tutmadı.



Bir sezon önce sadece 2 gol yemiş Chelsea karşısında Zico 'ileri ileri' diye bağırıyordu ve 1-0'dan 2-1 öne geçtiğimizde tribünde herkes gözyaşı içindeydi. O andan bu ana nasıl geldiğimizi analiz etmeliyiz. Fenerbahçe ruhu takımdan kaybolmuştur. Bu sezon alttaki takımların hepsine yenilen bir Fenerbahçe gördük'' dedi.



Pala, Aziz Yıldırım'ın 3 yıl üst üste takımı şampiyon yapacağını iddia ettiğine dikkati çekerek, ''10 yıla baktığımızda sadece bir yıl buna çok yaklaştığımızı görüyoruz. Sayın başkanım formülünüz varsa bunu açıklayın'' şeklinde konuştu.



''70 milyonun önünde Fenrebahçe başkanına hakaret etmeye hiçbirimizin hakkı yok'' diyen Pala'nın, ''Fatih Terim, Fenerbahçe Teknik Direktörü olursa Fenerbahçeliliğimi askıya alacağımı ilan ediyorum'' sözleri üyelerce alkışlandı.



Birkaç arkadaşının kendisinden habersiz, kendisini aday gösterdiğini kaydeden Pala, ''Bu bir harekettir. Tek dileğim, bundan sonraki seçimde elinde projeleri olan dinamik genç ekiplerin olması. Ayrıca bir sonraki dönemde de seçime birkaç gün kala tırnaklarımızı yiyerek 'Acaba Sayın Yıldırım aday olacak mı' diye beklemek istemiyorum'' dedi.



Funda Sibel Pala'nın konuşmasının ardından kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeler Pala'yı ayakta alkışladı. Başkan Yıldırım, yerinden kalkıp yanına kadar giderek Pala'yı tebrik etti. Kongre Divan Başkanı Talat Yılmaz da Pala'ya teşekkür etti.



Bu arada, başkanlığa aday olan Funda Sibel Pala, yönetim kurulu aday listesinin özellikle olmadığını açıkladı.



