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Spor

AZİZ YILDIRIM'A YENİ MÜDAHALE YAPILMADI İSTANBUL (A.A)

05 Temmuz 2011 22:05

-AZİZ YILDIRIM'A YENİ MÜDAHALE YAPILMADI  İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünce, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a anjiyo yapıldığı fakat herhangi bir müdahaleye gerek duyulmadığı bildirildi. İstanbul Üniversitesi tarafından, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve rahatsızlanarak enstitüye getirilen Yıldırım hakkında yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: ''Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde anjiyo yapılmıştır. Yıldırım'ın genel sağlık durumunun iyi olması dolayısıyla herhangi bir müdahaleye gerek duyulmamıştır.''

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