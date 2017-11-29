Aziz Yıldırım'a Türk sporunun 'başpehlivanı' unvanı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, tesis temel atma törenine katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'a Kırkpınar\'da başpehlivan olan pehlivanlara verilen altın kemerin minyatürünü hediye ederek, Türk sporu ve Türk futbolunun \'başpehlivanı\' ilan etti. Aziz Yıldırım ise Fenerbahçe olarak bütün aşkının, Fenerbahçe\'nin halk takımı olmasını sağlamak olarak ifade etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Edirne\'de yapılacak olan kulübün Edirnespor tesislerinin temel atma törenine katılmak üzere kente geldi. Kentin meşhur lezzeti tava ciğerinden yiyen Aziz Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Kendi

aracına binen Yıldırım, Edirne-Havsa karayolu üzerindeki tesisin açılış törenine katıldı. Yıldırım\'ın yanı sıra temel atma törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Süloğlu Belediye Mehmet Ormankıran, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Fenerbahçe Edirne Şubesi Başkanı Cavit Alamut ve çok sayıda Fenerbahçe taraftarı katıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan Aziz Yıldırım, formalı minik taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Temel atma programında konuşan Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, Edirne\'nin nüfus olarak küçük bir kent olmasına rağmen dünyada turist çeken 100 şehir arasında 68\'inci olduğunu belirterek, Aziz Yıldırım\'ın doğru şehre yatırım yaptığını söyledi. Fenerbahçe kongre üyesi olan Recep Gürkan, \"Edirne baktığınızda nüfus olarak küçük bir kent olarak görülebilir. Özgül ağırlığı çok fazla olan çok büyük ve değerli bir kenttir. İki hafta önce Euro-Monitor 2016 yılı turizm verilerini yayınladı. Tüm dünyada 2016 en çok turist çeken 100 şehri yayınladı. Bu listede Türkiye\'den İstanbul, Antalya, Artvin ve Edirne var. 2016 yılı verilerine göre o Edirne\'de 2 milyon 845 bin turist ile 68\'inci sırada. Başkanımıza işadamı olarak da yatırımın doğru olduğunu ifade etmek istiyorum\" dedi.

\"1 MİLYON ÜYE HEDEFİNE ULAŞILACAĞINA İNANIYORUZ\"

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Aziz Yıldırım\'la uzun süre çalışacaklarına dair mesajlar vererek sözlerini şöyle tamamladı:

\"Değerli başkanımızla sadece bugün değil gelecekte de çok güzel hizmetlerinin olacağını hem sportif başarılarının hem de marka değerinin korunması ve geliştirilmesi anlamında çok güzel hizmetler yapacağına ve üye sayımızın hedeflendiği gibi 1 milyona çıkacağına inanıyoruz. Biz Edirne olarak ilk etapta 200 üye yaptık, daha sonra bu rakam 300’e çıktı. En az 500 üyenin Edirne’den olacağına inanıyorum.\"

\"1 MİLYON ÜYE PROJESİ İLE KULÜBE HALKI GETİRİYORUZ\"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 1 milyon üye hedefinin başlangıç noktasının Edirne olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"Burada 1 milyon üye projesindeki sözümüzün başlangıç noktası Edirne. Edirne\'den Karsa, Sinop\'tan Antalya\'ya kadar bütün vatanını toprağını kaplayacak şubelerin kurulduğu yerde, Fenerbahçe evleri yapacağımızı 1 milyon üye projesine başlarken söz vermiştik. Buradan başlatıyoruz. Biz burada çalışmalara başlarken, kongre üyemiz olan sayın başkan kanuni olarak yapılması gereken tüm işlemlerin önünü açarak, çabuk olmasını sağlayarak bugün temel atmamızı sağladı. Mayıs ayında açılışta hep beraber burada oluruz. Silivri\'de de üniversite yapıyoruz. Biz Fenerbahçe olarak bütün aşkımız, Fenerbahçe\'nin halk takımı olması ve halkın idaresiyle Cumhuriyetin devam etmesi. Yani Cumhuriyet halktır, biz de 1 milyon üye projesiyle kulübe halkı getirerek, kulübün içerisine sokarak, demokrasiyi yaşatarak, kulübün büyümesini sağlamak istiyoruz. Bugün burada sosyal yönden burada başlangıcını yaptığımız Fenerbahçe evleriyle de destek olmak istiyoruz. Fenerbahçe\'nin marka değerini iyi biliyoruz\" diye konuştu.

YILDIRIM\'A TÜRK SPORUNUN BAŞPEHLİVANI UNVANI VERİLDİ

Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Aziz Yıldırım\'a Kırkpınar\'da başpehlivanlara verilen altın kemerin minyatürünü hediye ederek \'Türk sporunun Başpehlivanı\' ilan etti. Gürkan, \"Edirne UNESCO Dünya Miras Listesi\'ne girmiş Selimiye Camii, 656 yıldır kesintisiz devam eden yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir marka, bilindiği gibi Kırkpınar\'da 2017 yılında 2 bin 199 yağlı güreş yapan pehlivan güreşti. Bu bir dünya rekoru. Kırkpınar\'da başpehlivanı olan 1 yıl Türkiye\'nin başpehlivanıdır. Üç yıl üst üste başpehlivan olan pehlivan her yıl pehlivanlarımıza taktığımız altın kemerinde ebedi sahibi olur, sonsuza kadar. Şimdi Aziz başkana, altın kemer üç yılda bir vermeye çalışsak, hesapladım belediye olarak iflas edip batıyoruz. Çünkü en çok 3 yılı var. Ama başkanımıza Türk sporunun, Türk futbolunun başpehlivanı olarak altın kemerimizin minyatürünü veriyoruz. Bende Edirne Belediye Başkanı olarak ve Kırkpınar\'ın ev sahibi olarak Türk sporunun başpehlivanını vermekten onur ve gurur duyuyorum. Kabul ettiği için de teşekkür ediyorum\" dedi.

KEL ALİÇO\'LU GÖNDERME

Recep Gürkan, Aziz Yıldırım\'a pehlivan heykeli de hediye ederek, \"Kırkpınarlar 656 yıldır çok başpehlivanlar geldi, geçti. Kırkpınar\'da Cumhuriyet döneminde değil ama Osmanlı döneminde en çok üst üste başpehlivan olan Kel Aliço vardı. Gaddar Aliço diye anılır. Lakabı Kel Aliço\'dur bu heykel ondan esinlenerek yapılmıştır. Kel Aliço Kırkpınar\'da tam 27 yıl üst üste başpehlivan olmuştur. Bundan da birileri bir şeyler çıkarsın artık\" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım ise Gürkan\'a adı yazılı kentin plakası olan 22 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

FENERBAHÇE EVİ TEMELİ ATILDI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyesi Şekip Mosturoğlu ve beraberindekiler daha sonra tesisin temelini attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yıldırım\'ın ciğerciden çıkışı

-Aracına binmesi

-Temel atma programı

-Yıldırım\'ın karşılanması

-Aziz Yıldırım ve protokol

-Taraftarların fotoğraf çekilmesi

-Recep Gürkan\'ın konuşması

-Aziz Yıldırım\'ın konuşması

-Gürkan\'ın altın kemer vermesi

-Pehlivan heykeli vermesi

-Forma hediyesi

-Temel atma programı

-Tesis inşaatını incelemesi

-Genel görüntüler

(FOTOĞRAFLI)