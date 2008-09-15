Aziz Yıldırım'a tepki var!



Türkiye Futbol Federasyonu'nda Hasan Doğan'ın ölümünün ardından Mahmut Özgener'in başkan olması ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda yeni düzenlemeye gidilmesi nedeniyle kurul üyeliğinden ayrılan Taylan Üner, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Aziz Yıldırım'a tepki göstererek, "Benim anladığım kadarıyla Trabzonspor bir katakulliye geldi" dedi.



Eski Trabzonspor Asbaşkanlarından Avukat Taylan Üner, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Kulüpler Birliği Vakfı tarafından atanan 5 üyesinden biriyken, Mahmut Özgener'in göreve başlaması nedeniyle kuruldaki yeniden yapılanma sonucu tekrar göreve atanmamıştı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, göreve yeniden atanmamasıyla ilgili spekülasyonlara yanıt veren Taylan Üner, "Bir yere atandığınız gibi alınmanız kadar da doğal bir şey yoktur. Ama bunun bazı dayanakların olması gerekir. Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaya atıldığını düşündüğüm gerekçe, benim toplantılara katılmadığım, bazı toplantılarda münakaşa ettiğim şeklindedir. Ben oraya Trabzonspor'un başta olmak üzere tüm takımların hukuksal boyutta haklarını savunmak üzere atandım. Elimden geldiğince bazı tezgahları çözmek için orada bulunuyordum. İleri sürülen bazı iddialara karşı çıktım ve bu da bazılarının hoşa gitmedi" dedi.



UÇK'nın görev süresinin Federasyon başkanının görev süresiyle uyumlu olduğunu ifade eden Taylan Üner, "Yeni Federasyon Başkanı göreve gelince üyelerin yenilenmesini istedi. Futbolcular Derneği, Antrenörler Derneği temsilcilerini değiştirmedi. Hukuk ve Tahkim Kurulu aynı üyelerle devam etti. Sadece iki üye değişti. Diğer arkadaşımız özel nedenleriyle ayrıldı. Adnan Polat bunun üzerine Galatasaraylı bir kişiyi görevlendirdi. Benim yerime Kulüpler Birliği Vakfı tarafından önerilen kişinin de Trabzonsporlu olmadığı kesin. Hatta Fenerbahçeli olduğu söylemleri var" diye konuştu.



Taylan Üner, UÇK'da yeni oluşuma geçildiği zaman Trabzonspor yöneticilerini uyardığını da vurgulayarak, "Tezgah olabileceğini, uyanık olmalarını rica ettim. Bu kurul benim için kişisel olarak önemli bir kurul değildi. Buradan ayrılmak kişisel olarak fazla bir şey kaybettirmiş değildir. Böyle söylentilerin olması beni üzdü. Sanki kuruldan dışlanmamın benim suçum olduğu gibi hava yaratıldı. Ben toplantılara katıldım ve mümkün olduğu kadar hukuki kurallar içinde elimden geldiğince görevimi yapmaya çalıştım. Bir yere atanırsınız, o atamanın sonunda oraya sizi atayanlar görevden alabilir. Beni atayanlar görevden almadı. Yalnız, Kulüpler Birliği'nin Aziz Yıldırım imzası ile federasyona gönderdiği yazıda benim olmadığım görüldü. Benim anladığım kadarıyla Trabzonspor bir katakulliye geldi. Trabzonspor da belki işin takipçisi olmuştur, belki olmamıştır. Trabzonspor'u suçlama amacım yok. Benim orada bulunma amacım Trabzonspor'a gelebilecek haksız şeyleri engellemek. Orada şu anda Trabzonspor'u savunacak kişi olduğunu zannetmiyorum. Kurullarda 4 büyük kulübün temsilcilerinin olmasının en önemli amaçlarından biri de budur" dedi.



Taylan Üner, toplantının sonunda, UÇK Başkanı Sait Yalazay imzasını taşıyan ve "Taylan Üner Bey, kurumumuzda resmi olarak çağırıldığı tüm toplantılara katılmıştır" ifadesi bulunan yazıyı basın mensuplarına dağıttı.

