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Spor

Aziz Yıldırım'a tehdit ve hakaretten 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında Hamdi Akın'a hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle, Aziz 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

27 Ocak 2015 19:42

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu sonrası, tebrik için yanına gelen işadamı Hamdi Akın'a hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle, Aziz Yıldırım hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen seçimli olağanüstü genel kurulunda, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması dolayısıyla Hamdi Akın'ın tebriğe geldiği anlatıldı.

Tebrik sırasında, Aziz Yıldırım'ın Hamdi Akın'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği ifade edilen iddianamede, Yıldırım'ın daha sonra kürsüye çıkarak basın-yayın organlarının önünde Hamdi Akın'ı kastederek eleştiri sınırlarını aşan söylemlerde bulunduğu belirtildi.

İddiaların CD görüntüleri ve bilirkişi raporuyla tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ın suça konu sözleri ile Akın'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Bu nedenle de, Aziz Yıldırım hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Yıldırım'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

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