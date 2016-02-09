Aziz Yıldırım'a TCK 301'den soruşturma

Adalet Bakanlığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, 29 Nisan 2015'te Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yı ziyareti sonrası 'hakaret içeren' sözler söylediği gerekçesiyle soruşturma açtı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, geçmişte Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı ziyareti sonrası makamdan ayrılırken bakanlıkla ilgili hakaret içeren sözleri nedeniyle ifadesi alınacak. Adalet Bakanlığı, Yıldırım’ın, TCK 301. maddesi kapsamında hakkında soruşturma yapılması için izin verdi.

Ankara Savcılığı, Yıldırım’ın ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı. 29 Nisan 2015’te F.Bahçe Başkanı ve beraberindeki yöneticiler, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı makamında ziyaret etmiş, görüşmede kulübe devredilmeyen Kenan Evren Lisesi arazisi mevzusu konuşulmuştu. Olumsuz geçen görüşmenin ardından Aziz Yıldırım bakanlıktan ayrılırken hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bunlarla ilgili tutanak tutulmuştu.