Aziz Yıldırım'a spor müsabakalarından 3 ay men cezası

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a tedbiren 3 ay spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

5 Şubat 2016'da Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada "Şikenin kralını Galatasaray yapmıştır" diyen Yıldırım hakkında 7 Galatasaraylı taraftarın yaptığı şikayet üzerine inceleme başlatan Antalya Cumhuriyet Savcılığı Spor Savcısı Mustafa Şeran, kararını verdi.



DHA'nın haberine göre; Şeran, Yıldırım hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası'nın 22. maddesine dayanarak, 3 ay seyirden men cezası verdi. Karar yürürlüğe girdi. Savcı, ayrıca idari para cezası verilmesi için de idari yaptırım bürosuna müzekkere yolladı. Yıldırım, Süper Lig’in ilk iki haftasındaki maçların yanı sıra basketbol takımının Anadolu Efes ile oynayacağı final serisini de izleyemeyecek.

Yıldırım'ın karara itiraz hakkı bulunuyor.