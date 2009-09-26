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Aziz Yıldırım'a şantaj

26 Eylül 2009 03:00

Askerlikten "muaf" olmaları için, bazı sanatçı ve zengin isimlere, "sahte çürük raporu" verildiği iddiasıyla başlatılan operasyonun çok ilginç detayları ortaya çıktı.

CNN TÜRK'ün haberine göre Ağustos 2008'de başlayan soruşturma derinleştirildiğinde, çetenin rüşvet karşılığı arazi yolsuzluğu, tehdit, şantaj ve sahte çürük raporu gibi faaliyetler yürüttüğü ortaya çıktı.

Savcılık, çete lideri olmakla suçlanan Savcı Albay Ahmet Zeki Üçok ve Murat Turgay Tepe'nin teknik takipten korunmak amacıyla telefon hattı değiştirdiğini tespit etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir arazinin satın alınması için AK Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı ile rüşvet pazarlığı yapıldığı da öne sürüldü.

Soruşturmada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da adı geçiyor. Yıldırım'dan adının bir iddianameden çıkarılması karşılığında "10 milyon TL" haraç alınmasının planlandığı da deliller arasında.

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun askerlikten "muaf" olmak için, GATA'dan "sahte çürük raporu" aldığı da kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı.

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