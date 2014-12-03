Aziz Yıldırım'a şampiyonluk kutlamalarındaki sözleri için hapis istemi

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle Aziz Yıldırım hakkında "Hakaret" suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sarf ettiği sözlerden ötürü Genç Fenerbahçeliler (GFB) kurucusu Sefa Kalya'nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

‘Olay günü tribünde yoktu’

Arzu Kaya’nın DHA’daki haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sefa Kalya'nın suç duyusuna yer verilerek söz konusu suç duyurusunda Yıldırım'ın birden fazla kanal tarafından canlı olarak yayınlanan konuşmasını kesip GFB'nin olduğu tribüne dönerek, "Terbiyesizlik etmeyin, sizi bir daha stada sokmam, terbiyesizler, paralı köpekler, bu kadar da ağır hakaret ediyorum" dediği anlatıldı. Yıldırım'ın savcılığa suçlamaya ilişkin sunduğu dilekçesinde olay günü Sefa Kalya'nın tribünde olmadığını, onun bulunmadığı bir yerde kendisine yönelik hakarette bulunulmuş olamayacağını ifade ettiği belirtildi.

‘Onur, şeref ve saygınlığı rencide edici’

İddianamede, Yıldırım'ın sarf etmiş olduğu sözlerin Müşteki Kalya'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu kaydedildi. Yıldırım hakkında "Hakaret" suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya (32 ay) kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 11 Mayıs 2014 günü düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında kürsüde konuşan Aziz Yıldırım, konuşması sırasında yapılan tezahüratlara büyük tepki göstermiş, suça konu sözleri sarf etmişti.