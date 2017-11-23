Aziz Yıldırım'a hakaret suçundan yargılanan Fatih Altaylı beraat etti...

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ Fatih Altaylı, bir spor programında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'a basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen üçüncü celseye, sanık Fatih Altaylı ve şikayetçi Aziz Yıldırım gelmedi. Tarafları, avukatları temsil etti. Hakim Fatih Kapan, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını, rapora göre söz konusu sözlerin sanık Fatih Altaylı\'ya değil, Twitter\'da yazan bir kişiye ait olduğunun ifade edildiğini belirtti. Bunun üzerine söz konusu televizyon programı mahkeme salonunda izlendi.

AZİZ YILDIRIM\'IN AVUKATI: SANIĞIN HAKARET SUÇU İŞLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Şikayetçi Aziz Yıldırım\'ın avukatı Abdurrahim Erol, raporu kabul etmediklerini belirterek, \"Davamız sadece \'Zeka özürlü adam\' demesiyle ilgili değildir. FETÖ\'cülerle işbirliği yaptığını söylemek bile başlı başına hakarettir. Konuşmada geçen üyelikler, usulüne uygun yapılmış üyeliklerdir. 20 bin üyesi olan bir kulübün içerisinde 3-5 tane FETÖ\'cünün çıkmış olması bu şahıslara yardım ettiği sonucunu doğurmaz. Ayrıca Aziz Yıldırım\'ın maçla ilgili olarak bir açıklamasını da sanık \'Böyle bir zırva yorum, böyle bir zırva açıklama görmedim\' demiştir. Bu kişilik haklarına saldırıdır. Ayrıca \'Sanık zırvalıyor\' şeklinde başka kelimeler de kullanmıştır. Sanığın hakaret suçu işlediğini düşünüyoruz\" dedi.

FATİH ALTAYLI\'NIN AVUKATI: ELEŞTİRİDİR

Sanık Fatih Altaylı\'nın avukatı Emine Rezzan Aydınoğlu da suçlamaları kabul etmeyerek \"Öncelikle zeka özürlü kelimesini müştekiye söylemediği bellidir. Bunun dışında sanık, müştekiyi FETÖ\'cülükle suçlamamıştır. FETÖ\'cüleri klübe aldığını söylemiştir. Bu eleştiridir. Belki ağır eleştiridir. Ayrıca kamuya mal olmuş bir kişi olması nedeniyle bu tür ağır eleştirilere müşteki katlanmak mecburiyetindedir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bu şekildedir\" diye konuştu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, isnat edilen suçun unsurları oluşmadığından sanık Fatih Altaylı\'nın beraatine karar verdi.

İDDİANAME...

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede; sanık Fatih Altaylı\'nın 29 Ağustos 2016\'da bir televizyon kanalında yayınlanan programda, müşteki Aziz Yıldırım\'a yönelik sözler ifade ettiği belirtiliyordu. İddianamede, Altaylı\'nın sözlerinin eleştiri ve basın özgürlüğünün kapsamını aşar düzeyde olduğu ifade edilerek \'Basın yoluyla hakaret\' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.