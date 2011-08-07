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Spor

AZİZ YILDIRIM'A DESTEK KONVOYU İSTANBUL (A.A)

07 Ağustos 2011 21:36

-AZİZ YILDIRIM'A DESTEK KONVOYU İSTANBUL (A.A) - 07.08.2011 - Fenerbahçe taraftarları, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticilere destek vermek amacıyla, Kadıköy'den Metris Cezaevi'ne kadar araç konvoyu düzenledi. Organizasyon kapsamında, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yanında bulunan Eski Salı Pazarı'nda motorlu araçlarıyla toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, buradan konvoy halinde hareket ettiler. Gruba katılım sürekli artarken, Bağdat Caddesi'nden dönüp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Metris Cezevi'ne kadar Fenerbahçeliler yaklaşık 300 araca ulaştı. Metris Cezaevi önüne kornalar çalıp, tezahüratlar yaparak gelen araç konvoyunun bekleme yapmasına izin verilmedi. Buradan yavaş bir şekilde kornalar çalarak geçen araçların geri dönmemeleri için sapak yolları da yine polis tarafından kapatıldı. Öte yandan, araç konvoyu dışında cezaevi önüne gelip bekleyen 250 kişilik taraftar grubu da tezahüratlarla organizasyona destek verdi. Taraftarlar, başkan Aziz Yıldırım ile yöneticiler lehine tezahüratlarda bulundu. -GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ- Fenerbahçeli taraftarların konvoy organizasyonunda polisin geniş güvenlik önlemleri alması dikkati çekti. Konvoyun hareket ettiği Kadıköy'den itibaren yol güzergahında sürekli polis tarafından önlemler alınırken, çevik kuvvet birimine ait bir araç da konvoyu sürekli arkadan takip etti.

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