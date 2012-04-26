Aziz Yıldırım'a ceza yok!

'Şike' iddialarıyla ilgili ikinci ve daha kapsamlı incelemesini tamamlayan TFF Etik Kurulu, Aziz Yıldırım’ın şikeye karıştığına dair emare bulamadı.

3 Temmuz 2011’de başlayan 'şike' operasyonu ile ilgili TFF Etik Kurulu’nun hazırladığı kritik rapor tamamlandı.

Hazırladığı ilk raporda şikenin varolduğuna dair kanaati oluşan Etik Kurulu, dosya ve belgelerin tamamını inceledikten sonra durumun 'vahim' olmadığına karar verdi.

Konuyla ilgili haber, Vatan gazetesinde Tayfun bayındır imzası ve 'Yıldırım'a 'sıfır' ceza' başlığıyla çıktı.

Haberde, kurulun, tutuklu olan Fenerbahçe Muhasebe Müdürü Tamer Yelkovan dışındaki herkesin savunmalarını aldığı, Aziz Yıldırım’la da biri 4, diğeri 6 saat süren 2 görüşme yaptığı, ayrıca Şekip Mosturoğlu, Göksel Gümüşdağ, Serdal Adalı, Tayfur Havutçu, Ümit Karan gibi tahliye olmuş zanlıların da savunmalarının alındığı bilgisi verildi.

Haberde, 'Kurula yakın bir kaynak'tan alınan bilgiye dayandırılarak, Etik Kurulu’nda hakim olan görüşün “İlk raporu savcılığın gönderdiği belgeler ve tapelere dayanarak hazırlamıştık. Ancak yeni belgeler ve tapelerin tamamı gelince gördük ki, sahaya yansımış herhangi bir faaliyet yok" şeklinde olduğu ifade edildi.

Haberde, Etik Kurulu’nun hazırladığı raporla ilgili kulislerde konuşulan çarpıcı detaylar şu şekilde verildi:

- 6 ay hapis yatan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu’nun TFF’ye ilk gönderilen belgelerde sadece 3 telefon konuşması yer alıyordu ve konuşmaların tamamı gözükmüyordu. Son gelen belgelerde ise Havutçu’nun toplam 35 telefon görüşmesi yer aldı ve Etik Kurulu yaptığı incelemede, konuşmaların tamamını inceleyerek “suç unsuru”na rastlayamadı.

- Aziz Yıldırım’ın da Etik Kurulu üyelerine “Bu soruşturma şikeyi ortaya çıkarmak için değil, sadece beni durdurmak için yapıldı” söylemini tekrarladığı belirlenirken, karanlık noktaları aydınlatan Yıldırım’a “şike” sebebiyle isnat edilecek suç olmaması yüksek ihtimal haline geldi.. Örneğin şu an Metris’te yatan Tamer Yelkovan’ın savunmasının alınmama nedeni enteresan: Fenerbahçe Kulübü’nden dışarıya yapılan para ödemelerinin hepsi usülüne uygun ve belgeli.

- Kurulun sadece İlhan Ekşioğlu - Ali Kıratlı ilişkisini çözmekte zorlandığı dile getiriliyor. Ancak herhangi bir para trafiğinin veya şike görüşmesinin içinde yer almaması Yıldırım’ın suçlamaların dışında kalmasını sağlıyor.

- Kurulun raporuna göre karar verecek olan TFF’nin kulüpler ile kişileri ayırarak, kulüplere verilecek cezaya kendisinin karar vermesine; ancak kişilerin cezalarının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hakkında şikeye karışmakla ilgili herhangi bir belge veya somut delil bulunamayan Aziz Yıldırım’ın eldeki dosyaya göre hak mahrumiyeti cezası alması bir hayli zor gözüküyor. Ancak Şike Davası içinde yer alan herkesin durumunun aynı olmadığı, PFDK’nın bazı isimlere ağır hak mahrumiyeti cezaları vereceği öne sürülüyor.