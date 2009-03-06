Aziz Yıldırım'a ceza



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a, ligde oynanan Sivasspor maçında hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden ötürü 15 bin TL para cezası verdi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yaptığı toplantının ardından kararlarını açıkladı.



Kurul, yaptığı toplantıda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Sivasspor lig maçında, hakemlere yönelik centilmenliğe aykırı hareketinden dolayı 15 bin TL para cezası aldı.



Öte yandan, Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kurul, sarı-kırmızılıların 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.



Turkcell Süper Lig'de 28 Şubat'ta oynanan Ankaraspor-Gençlerbirliği maçında ise, rakip oyuncuya hakaret ettiği için Ramazan Kurşunlu'ya 2 maç ceza verdi.



