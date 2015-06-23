Aziz Yıldırım’a beraat

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda düzenlenen şampiyonluk kutlamasında Genç Fenerbahçeliler (GFB) kurucusu Sefa Kalya’ya hakaret ettiği gerekçesiyle Aziz Yıldırım’ın yargılandığı davada beraat kararı verildi.

DHA’nın haberine göre; Yıldırım hakkında hazırlanan iddianamede, Sefa Kalya’nın suç duyusuna yer verilerek, Yıldırım’ın GFB’nin olduğu tribüne dönerek, "Terbiyesizlik etmeyin, sizi bir daha stada sokmam, terbiyesizler, paralı köpekler, bu kadar da ağır hakaret ediyorum" dediği anlatıldı. İddianamede, Yıldırım’ın sarf etmiş olduğu sözlerin Müşteki Kalya’nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu kaydedildi. Mahkeme, Aziz Yıldırım’ın stadyumdaki sözlerinin müşteki Sefa Kalya’ya yönelik söylediğinin belirlenemediğini belirterek, Yıldırım’ın "hakaret" suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

‘Aylık gelirim 20 bin TL’

Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 4 aydan, 2 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Aziz Yıldırım ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Yıldırım, inşaat mühendisi olduğunu ve aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında konuşma yaparken bir gruptan sesler geldiğini ifade eden Yıldırım, "Kim olduğunu bilmediğim bir grup taraftar içinde Alex sözcüğü de bulunan sloganlar atmaya başladı. Ben de bu durumun hem bir yıl şampiyonlukta emek vermiş sporcularımıza hem de yönetime yönelik protesto olduğunu düşünüp önce ikaz ettim. Devam ettikleri için de iddianamede geçen sözleri söyledim. Bu sözler Sefa Kalya’nın şahsına yönelik değil. Zaten kendisi de tribünde yokmuş. O günkü taraftarın mutluluğunu, coşkusunu bozmaya yönelik slogan atan kişilere tepki olarak söyledim. Beraatımı talep ederim" dedi.

Bu sırada Mahkeme hakiminin bulunduğu kürsünün üzerinde yazan "Adalet Mülkün Temelidir" ibaresinin üzerindeki Atatürk fotoğrafının yamuk durması Yıldırım’ın dikkatini çekti. Yıldırım, fotoğrafı işaret ederek "Yalnız yamulmuş, düzeltelim" dedi. Bunun üzerine Hakim mübaşire "Yamuksa düzeltelim" diye talimat verdi.