AZİZ YILDIRIM'A ANJİYO YAPILDI

T24- İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Başhekimi Prof. Dr. Zerrin Yiğit, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve rahatsızlanması üzerine İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsüne kaldırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bugün öğleden sonra anjiyo yapıldığını bildirdi.





Yiğit AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım'ın, 2006'da, damarlarından birine Florance Nightingale Hastanesinde stent koydurduğunu ve o zamandan beri oranın takibinin yapıldığını söyledi.





Yıldırım'ın en son 6 ay önce anjiyosunun bulunduğunu aktaran Yiğit, ''Dün bize 4 saat kadar süren bir göğüs ağrısıyla gelmiş. Elektrosunda bir değişiklik yokmuş. Kalp krizi geçirmesin diye enzimlerini takip ettik. Orada da bir değişiklik olmadı. Ağrılarının gelip gitmesi üzerine kendisine bugün anjiyo yapılmasına karar verdik. Kendisi öncelikle anjiyonun burada yapılmasını istemedi. Daha önceki doktoruna yaptırmak istedi. Sonra kendisini ikna ettik ve burada öğleden sonra anjiyosu yapıldı'' diye konuştu.





Eski tıkanmış olan stendin içinde darlıklar olduğunu aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

''Tıkanan yerin, önce mi sonra mı tıkandığını söylemek çok zor. Darlığın olduğu yere şu an müdahale yapmaya gerek yok. Ağrıları geçene kadar gözlem altına aldık. Durumu stabil olduktan sonra taburcu edeceğiz. Medikal takibi yapılacak, normal odaya alındı.''





Mostruroğlu da rahatsızlandı





Bu arada futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, rahatsızlanması üzerine hastaneye sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Mosturoğlu, emniyette rahatsızlanması üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Mosturoğlu'nun burada sağlık ekipleri tarafından muayene edildiği öğrenildi.







