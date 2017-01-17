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Spor

Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti!

Yıldırım, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle hak mahrumiyeti ve para cezasına çarptırıldı

17 Ocak 2017 18:51

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adanaspor maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a, toplamda 130 bin TL para ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK; Fenerbahçe Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan Aziz Yıldırım'a ise kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi. 

Kurul, ayrıca Bursaspor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk'ü sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL ile cezalandırdı.

Aziz Yıldırım, "Devlete çağrı yapıyorum, bu spora el atın" demişti:

PFDK'nın almış olduğu kararlar şöyle: 

1- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 08.01.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BURSASPOR Kulübü yöneticisi HAKAN DİNÇTÜRK'ün sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Karar verilmiştir."

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