T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesidne Federasyon'la ilgili yayınlanan bir haber doğrultusunda kulübe 50 bin TL para cezası da kesildi. Cezayı getiren süreç Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 26. haftada oynanan Fenerbahçe-Gaziantepspor maçının devre arasında Aziz Yıldırım ve hakemler arasındaki diyalogla başlamıştı. Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, karşılaşmasının devre arasından Aziz Yıldırım'ın hakem Kuddusi Müftüoğlu'nu azarladığını iddia etmişti. Bu iddia ve hakemle gözlemci tespitlerinin federasyona ulaşması sürecinde TFF Başkanı Mahmut Özgener sert bir açıklama yapıp, "Son dönemde üzülerek görüyoruz ki, bazı yöneticilerimiz Türk futbolunun geleceğini, büyük projeleri, futbolumuzun değişen ve gelişen vizyonunu bir kenara bırakıp "skor yöneticiliği" yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.


Özgener'den Fenerbahçe'ye yanıt


Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Turkcell Süper Lig'de 20 Mart'ta oynanan Fenerbahçe-Gaziantepspor maçında, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Aziz Yıldırım'ı cezalandırdı.

Bu arada, Fenerbahçe Kulübü de resmi internet sitesinde Futbol Federasyonu'nun saygınlığını zedeleyen ve futbolun değerini düşüren sportmenliğe aykırı beyanlarda bulunması nedeniyle 50 bin lira para cezası aldı.


Gaziantep Başkanı: Yıldırım devre arasında hakemleri azarladı


PFDK, Trabzonsporlu yönetici Mahmut Aksu'ya ise ligdeki Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

Öte yandan, Kasımpaşa Kulübü'ne, ligdeki Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bunun, aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80 bin lira ceza verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24