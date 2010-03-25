Aziz Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası

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Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Turkcell Süper Lig'de 20 Mart'ta oynanan Fenerbahçe-Gaziantepspor maçında, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Aziz Yıldırım'ı cezalandırdı.Bu arada, Fenerbahçe Kulübü de resmi internet sitesinde Futbol Federasyonu'nun saygınlığını zedeleyen ve futbolun değerini düşüren sportmenliğe aykırı beyanlarda bulunması nedeniyle 50 bin lira para cezası aldı.PFDK, Trabzonsporlu yönetici Mahmut Aksu'ya ise ligdeki Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.Öte yandan, Kasımpaşa Kulübü'ne, ligdeki Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bunun, aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80 bin lira ceza verildi.