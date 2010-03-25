T24 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesidne Federasyon'la ilgili yayınlanan bir haber doğrultusunda kulübe 50 bin TL para cezası da kesildi. Cezayı getiren süreç Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 26. haftada oynanan Fenerbahçe-Gaziantepspor maçının devre arasında Aziz Yıldırım ve hakemler arasındaki diyalogla başlamıştı. Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, karşılaşmasının devre arasından Aziz Yıldırım'ın hakem Kuddusi Müftüoğlu'nu azarladığını iddia etmişti. Bu iddia ve hakemle gözlemci tespitlerinin federasyona ulaşması sürecinde TFF Başkanı Mahmut Özgener sert bir açıklama yapıp, "Son dönemde üzülerek görüyoruz ki, bazı yöneticilerimiz Türk futbolunun
geleceğini, büyük projeleri, futbolumuzun değişen ve gelişen vizyonunu
bir kenara bırakıp "skor yöneticiliği" yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Özgener'den Fenerbahçe'ye yanıt
Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Turkcell Süper Lig'de 20 Mart'ta oynanan Fenerbahçe-Gaziantepspor maçında, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Aziz Yıldırım'ı cezalandırdı.
Bu arada, Fenerbahçe Kulübü de resmi internet sitesinde Futbol Federasyonu'nun saygınlığını zedeleyen ve futbolun değerini düşüren sportmenliğe aykırı beyanlarda bulunması nedeniyle 50 bin lira para cezası aldı. Gaziantep Başkanı: Yıldırım devre arasında hakemleri azarladı
PFDK, Trabzonsporlu yönetici Mahmut Aksu'ya ise ligdeki Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.
Öte yandan, Kasımpaşa Kulübü'ne, ligdeki Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bunun, aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80 bin lira ceza verildi.