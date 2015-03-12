Aziz Yıldırım'a 2 yıl 8 ay hapis istemi

Fenerbahçe Spor Külübü Başkanı Aziz Yıldırım'a, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na "Hakaret" ettiği gerekçesiyle 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

DHA'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinde 2013 yılının Temmuz ayında 'Zorunlu açıklama' başlığı altında Trabzonspor Kulübü Başkanı Hacıosmanoğlu'na hakaret edildiği belirtildi.



Konuya ilişkin Yıldırım'ın alınan ifadesinde, Hacıosmanoğlu'nun 'Basın Tribünü' adlı programda ve Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını söylediği belirtildi.



İddianamede, Hacıosmanoğlu'nun beyanları üzerine kulübün internet sitesinde kamuoyunu bilgilendirme amaçlı açıklama yapıldığını ifade eden Yıldırım'ın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Karşılıklı hakaret

İddianamede, Hacıosmanoğlu'nun 2013 yılındaki 'Basın Tribünü' adlı programda ve Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında verdiği demeçler sonrası yargılandığı ve bunun üzerine Yıldırım'ın 'Zorunlu açıklama' başlığı altında Trabzonspor Kulübü Başkanı Hacıosmanoğlu'na hakaret ettiği ifade edildi.



Savcılık hazırladığı iddianameyi 'karşılıklı hakaret eylemi' olarak değerlendirerek olaylar arasında bağlantı olduğu gerekçesiyle Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.