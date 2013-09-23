Aziz Yıldırım'a 2 bin lira disiplin para cezası verildi



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "dernek üyeliğinin kendiliğinden sona erdiğinin tespitine ilişkin" davanın hakimi Dilek Gökkoyun hakkındaki "reddi hakim" talebi, üst mahkeme tarafından da reddedildi ve Yıldırım 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın "reddi hakim talebini", Hakim Dilek Gökkoyun ile hukuki husumetleri doğduğu gerekçesiyle gerçekleştirdiklerini belirtti. Red kararını veren 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Kemal Gündüz, alt mahkemelerinde görülen "dernek üyeliğinin kendiliğinden sona erdiğinin tespitine ilişkin" davaya Yıldırım'ın reddi hakim talebinden sonra davacı taraf Recep Özcan'ın ise talebin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş beyan ettiğini kaydetti.

'Red sebebi oluşmadı'

radikal.com.tr'de yer alan habere göre duruşma hakimi Gökkoyun'un da geçtiğimiz hafta talebin reddedilmesi yönünde görüş beyan ettiğini belirten üst mahkeme hakimi Gündüz, dosyanın incelendiğinde Aziz Yıldırım'ın hakim Gökkoyun'a söylediği sözler doğrultusunda "hakaret" davasının açıldığını kaydetti. Hakim Gündüz, 2 sayfalık kararına gerekçe olarak, "Yargıtay içtihatlarına göre, taraflardan birinin mahkeme hakimi hakkında şikayette bulunması, aleyhine dava açılmış olması veya olayımızda olduğu gibi taraflardan biri hakkında, duruşma hakiminin açılmış olan soruşturmada şikayetçi olduğunu belirtmesinin düşmanlık olarak nitelendirilemeyeceği ve bu suretle iddia edildiği gibi red sebebinin oluşmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verildi" dedi.

Ayrıca Hakim Gündüz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 42/4 maddesi gereğince talebin kötü niyetle yapıldığının anlaşıldığını belirterek, 2 bin lira disiplin para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yıldırım'a hakaret davası açılmıştı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Dilek Gökkoyun hakkında geçtiğimiz haftalarda "reddi hakim" talebinde bulunmuştu. Yıldırım, talebine gerekçe olarak ise, Hakim Gökkoyun'un müşteki, kendisinin sanık olduğu "hakaret" davasını göstermiş, Hakim Gökkoyun ise talebin reddine karar vermişti. Yıldırım hakkında geçtiğimiz ay, mahkeme hakimi Dilek Gökkoyun ve FenerbahçeSpor Kulübü eski asbaşkanı ve yüksek divan kurulu üyesi Recep Özcan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 8 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.