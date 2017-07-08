Aziz Yıldırım, 'Yunan polisine sinirlenip Türkiye'ye geri döndü' iddiası

Yaz tatili için Yunanistan'ı tercih eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tatili başlamadan bitti. İddiaya göre tatil için Yunanistan'ın Simi Adası'na giden başkan Yıldırım, pasaport kontrolünde sorun yaşadı. Yoğun güvenlik uygulamalarından rahatsız olan Yıldırım, Yunan polisine rest çekerek Türkiye'ye geri döndü.

Funda Karayel'in 8 Temmuz 2017'de Günaydın'da yayımlanan"Ne Bodrum ne Çeşme yeni favorimiz Datça" yazısındaki ilgili kısım şöyle:

Aziz Başkan küplere bindi...

'Tatilciler, Yunan adalarına akın ediyor' haberlerini okuyoruz okumasına da asıl mesele olan bu adalara giriş zorluğundan hiç bahsetmiyoruz. Simi'ye tekneyle vardığımızda pasaportlar gümrüğe teslim ediliyor. Bilimum kontroller yapılıyor, gayet normal, bekliyorsunuz, gayet normal, çok bekliyorsunuz son derece anlayışlıyız, o da normal.

Yok efendim 'Neden geldiniz?' diye sorgu-sual ediliyorsunuz, aşırı normal. Küçücük adanızın ekonomisine katkı sağlamak amacımız, yiyip içip alışveriş yapma niyetindeyiz. Daha ne istiyorsunuz yahu! Bu arada beklemekten başımıza güneş geçti tabii...

Sonra bu sorgu sual yetmiyor, yüz kontrolü yapacağız diyorlar. Eee baktın ya suratıma, ne kontrolü? 'Sağa-sola dön bakalım kulakları bir inceleyim!' Tüm bunlar olurken sabrım tükeniyor ve 'Yeteeeeer' diye bağırmak istiyorum.

Bu sırada öğreniyorum ki yakın zamanda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, adayı ziyaret etmiş ve bu beklemeden dolayı pasaportunu geri aldığı gibi Türk sularına dönmüş.

Haklı. Özetle; Datça'da kalın, Simi'yi görmenize gerek yok. Zaten bir tek Manos Restaurant var, o da öyle aman aman bir deniz restoranı değil. Bizim Koçlar, Sabancılar gitmiş, meşhur olmuş, Türkiye'de biraz duyulmuş. Hesap da o yüzden bir hoş geliyor. Simi'yi kaçırdım diye düşünmeyin ve eşşiz güzellikteki Datça'nın keyfini çıkarın yeter.