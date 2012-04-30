Aziz Yıldırım yine mahkeme salonunu terk etti!

Futbolda şike iddialarına yönelik 93 sanık hakkında açılan davanın 13. duruşması tamamlandı. Davada aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 10 tutuklu sanık yargılanıyor. Bu duruşmada Cihan Oskay dinlenirken Aziz Yıldırım salonu terketti. Yıldırım, Oskay'ın iddialarına tepki gösterdiği için salonu terk etti.

Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada sanık ve tanık ifadelerinin bu hafta tamamlanması bekleniyor. Bugün saat 10.00 itibariyle başlayan duruşma saat 16.00'da sona erdi.

Mahkemeden ayrıntılar

- Aziz Yıldırım: Kenan Yaralı'nın tarafıma kestiği 4 adet çeki, Topuk Yaylası'na harcadık.

- Kenan Yaralı: 500 bin dolar hammadde ihtiyacımızı karşılamamizda yardımcı olmuştur.

- Kenan Yaralı: Bankalar şirketime kredi vermiyordu, kredi almak istediğim tutar 2-3 milyon dolar kadardi. Başkanla yüz yüze gösterdiğimizde bana 500 bin $ verebileceğini soyledi ben de ona 4 taksit halinde ödedim.

- Kenan Yaralı: Aziz Yıldırım'la dostluğumuz var, 2008 yılında kendi işlerimin sıkıntısından dolayı bir şeyler paylaşıyordum.

‘O belgeye el koyun’

- Avukatlar, mahkemeden Cihan Oskay'ın elinde olduğunu söylediği yeni belgeye el koymasını istedi. Ekinci ise, 'hem Oskay'ı ciddiye almayın diyorsunuz hem de belgeye el koyun diyorsunuz' şeklinde cevap verdi..

- Ekioğlu ve Kıratlı'nın avukatlarından TFF'ye mesaj: İhaleyi bu iki kişiye yıkamazsınız.

- İlhan Ekşioğlu'nun avukatı, etik kurulu hakkında suç duyurusunda bulunacak.

- Aykut Kocaman da duruşmanın yapıldığı salona geldi.

- Şeref Dede: Cihan Oskay tahminlere dayalı konuşmuştur, tanıklığına itibar edilmemelidir

- Avukatlar, Oskay'ın tanıklığının geçersiz sayılmasını ve bant çözümünün yapılmamasını istediler. Avukatlar, Oskay'ın Yıldırım'la husumeti olduğunu da hatırlattılar.

-Duruşmaya ara verildi.

Tamer Yelkovan: Oskay benden para almadı

- Yusuf Turanlı müdafii Abdullah Avcı'nın huzurda dinlenmesini talep etti.

-Tamer Yelkovan söz aldı ve "Oskay benden kesinlikle para almadı. Saat 12-1 gibi özel uçakla Samsun'a gittik, kulübe dahi gitmedim. O zaman Oskay, Çapari Restaurant'ta şef garsondu. Kendisi futbolcu Oktay Derelioğlu'nu bile dolandırdı." ifadelerini kullandı.

- Avukatlardan şu ana kadar olan tanıklarla ilgili beyan alınacak.

-Heyet Başkanı Cihan Oskay'ı duruşma salonundan gönderdi.

- Cihan Oskay; "Bülent Uygun Fenerbahçe'den ayrıldığında gelip omuzumda ağlamıştır. Elimde yeni belge var ama ismini açıklayamam, çünkü o kişinin can güvenliği olmaz" açıklamasında bulundu.

- Mahkeme Başkanı Oskay'a "Bu işler tahminle olmaz bilgin varsa anlat, söyleceklerin buysa neden bu kadar ısrarcı oldun buraya gelmek için" dedi.

Cihan Oskay: Sezer Öztürk şike karşılığı transfer olmuştur

-Cihan Oskay, sözlerine şöyle devam etti; " Şike için 2000 yılında bana parayı Tamer Yelkovan ve Aziz Yıldırım vermiştir. 25 Mayıs 2011'de Sadri Şener'e cezaevinden faks gönderdim. Eskişehir-Fenerbahçe, Eskişehir -Trabzonspor maçına ilişkin faks çektim. Sezer Öztürk şike karşılığı transfer olmuştur. 2001 yılından sonra da Ali Akdeniz bu şekilde transfer olmuştur."

-Aziz Yıldırım'ın salonu terketmesi üzerine Mahkeme Başkanı Ekinci, "Herkes haddini bilecek. Salonu terkedenlerin isimlerini alın." dedi.

Aziz Yıldırım salonu terk etti

-Oskay; "2000-2001 yılında Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Samsun-Fenerbahçe maçında şike yaptım." ifadelerini kullanırken Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım Oskay'ın iddialarına tepki gösterdiği için salonu

terk etti.

-Duruşmada tanık olarak Cihan Oskay'a geçildi. Oskay, " Şike ve teşvikle ilgili bilgim var. Fenerbahçeliyim, kongre üyesi değilim. Önceden spor yazarıydım." dedi.

- Oskay'ın tanıklığına dair büyük itiraz var. Avukatlar sırasıyla itirazda bulunuyor. Avukat Abdullah Kaya, Cihan Oskay'ın tanıklığına yaptıkları itirazın sonucunu sordu. Mahkeme Başkanı ise Cihan Oskay'ı tanık olarak dinleyeceklerini söyledi.

-Verilen aranın ardından duruşmaya Cihan Oskay ile devam ediliyor.

Duruşmaya ara verildi

Ruken Başak: Mini Cooper benimdi, 3 temmuz'da da benim garajımdaydı

- Menajer Abdullah Başak'ın ablası Ruken Başak "Mini Cooper" konusuyla ilgili tanıklık yapıyor. Başak; "Benim zaten Mini Cooper'ım vardı. Abimden tanıdıkları olduğu için indirim amaçlı yardım istedim. Maddi olarak da bu konuda yardım etti. Abim esprili biridir. "Araba benim" demiş bile olabilir. O yüzden Bülent Bey öyle tepki göstermiş olabilir. 3 Temmuz'da Mini Cooper benim garajımdaydı. Çünkü benimdi.. Bugün de ben kullanıyorum." dedi.

İskender Alın: Cemil Turan'dan hiçbir zaman teklif almadım

-Duruşmada konuşan bir diğer futbolcu İskender Alın; "Cemil Turan'dan hiçbir zaman böyle bir teklif almadım. Kendisini severim, zaman zaman konuşuruz ama kesinlikle öyle bir teklif olmadı, olamaz. İbrahim Akın'la da Trabzonspor maçına ilişkin bir görüşmem olmadı. " dedi.

Can Arat: Ali Kıratlı'yla maç öncesi telefonla görüşmem totemdir

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Arat'a "Senden sonra kendi kalesine gol atan kim" sorusunu sordu. Arat ise; "Edu " cevabında bulundu.

- Ekşioğlu, Can Arat'a "Ayrıldıktan sonra benimle hiç konuştun mu? Bizim maçla ilgili bir şike teklifi geldi mi?"sorularını sordu. Arat ise, iki soruya da "Hayır" cevabını verdi.

-Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden İlhan Ekşioğlu Can Arat'a "Fenerbahçe'yle ilişkin nasıl başladı, kaç sene oynadın, ne zaman ayrıldın?" sorularını sordu. Arat ise, "26 yaşına kadar 1,5 sene başka takımlarda kiralık oynamam dışında hep Fenerbahçe'deydim." cevabını verdi.

- Duruşmada konuşan İBB'li futbolcu Can Arat; "Trabzonspor ve Fenerbahçe maçıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Hiçbir şeye tanık olmadım. Ali Kıratlı'ya Fenerbahçe'de oynadığım dönemden tanırım. Maç öncesi telefonla görüşmem bir totemdir. Fenerbahçe maçı öncesi Cemil (Turan) Abi aradı, konsantremi bozmamak için telefonu açmadım. Zaten aramalarda talepler olmuyor. Cemil Turan'la yaptığım görüşmede geçmiş olsun dedim. Ne bir teklif aldım ne de kabul ettim."

Zeki Korkmaz: F.Bahçe maçıyla ilgili teşvik girişimine ilişkin bilgim yok

-İBB oyuncusu Zeki Korkmaz, " Fenerbahçe maçıyla ilgili şike ve teşvik girişimine ilişkin bir bilgim yok, öyle bir duyum almadım. Bursa maçında ilişkin de bir girişim duymadım, bilmiyorum.

Cihan Haspolatlı: Trabzon maçı için ekstra prim taahhüt etmedi

- Avukat Köksal Bayraktar, Haspolatlı'ya; "Kulübünüz büyük maçlardan önce ekstra prim için açıklama yapıyor mu?" sorusunu sordu. İBB'li futbolcu ise "Çok iyi oynadıysak maç sonrası oluyor. Trabzonspor maçını da kazanamadığımız için de zaten böyle birşey olmadı." cevabını verdi.

- İBB futbolcusu Cihan Haspolatlı dinleniyor. Haspolatlı, "Trabzonspor - İBB maçıyla ilgili bana şike ve teşvik amaçlı birşey söylenmedi. Trabzonspor maçına ilişkin ekstra bir prim taahhüt edilmedi. İbrahim Akın bana Trabzon maçıyla ilgili herhangi bir imada bulunmadı." dedi.

Muammer Bayram: O çantada biletler vardı

- Duruşmanın diğer bir tanığı Muammer Bayram, Sivasspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili tanıklık yapıyor. Bayram; "Sivasspor- Fenerbahçe maçına dair şüpheli bir şey görmedim, duymadım. Ben çanta falan görmedim. Sivasspor yöneticisi Faruk Taşseten'in elindeki çantada küçük bir çantaydı. Onda da maç biletleri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Batur Altıparmak: Fenerbahçe yöneticilerinden şike teklifi almadım

- Menajer Batur Altıparmak'a Karabük-Fenerbahçe maçı soruluyor. Altıparmak; " Aziz Yıldırım, İlhan Parlak'ı arayıp Trabzonspor'un teşvik girişimide olup olmadığını sormamı rica etti. Karabükspor'un Başkanı "Teşvik aldığınızı duyarsam futbol hayatınızı bitiririm" demiş. Menajer olarak karakterli oyuncularla çalışmayı tercih ederiz. Aziz Yıldırım'ın benden şike ve teşvike ilişkin bir talebi olmadı. 11 yıldır bu işteyim Fenerbahçe yöneticilerinden hiç şike anlamında teklif almadım." dedi.

-Duruşmada 6.tanık dinleniyor.

- Menajerlik sınav sorularının çalınmasıyla ilgili tanıklar dinleniliyor

Levent Kızıl: Fenerbahçe'nin şike girişimi olmadı

- Levent Kızıl: Hakları varsa o ödemeler yapılır.

- Şeref Dede: TFF avans olarak naklen yayın gelirlerinden veriyor mu?

- Levent Kızıl: Her başkan, hakem kötü yönettiğinde arayıp, bağırır çağırır. O yüzden maç günü telefonları kapatırız. Ben de başkanken arardım.

- Levent Kızıl: Fenerbahçe'nin şike girişimi olmadı ve Fenerbahçe'ye usulsüz para aktarımı gerçekleşmemiştir.

- Levent Kızıl: Olgun Peker'e sınavı kazanamazsın boşuna girme dedim, girdi kazandi.

- Levent Kızıl: Şike ile ilgili bilgim yok..

Mahmut Özgener: Menajerlik soruları tff bünyesinden çıktı

- Mahmut Özgener: Ahmet benim yakın arkadaşım, kendisi iletişim uzmanıdır, uyarıda bulunmuyor, konuşmalar farklı algılanmasın diye söylüyor.

- Aziz Yıldırım, Ahmet Gülüm ile ilgili olan tapeyi sordu.

- Mahmut Özgener: Kesinlikle olmadı başkan.

- Aziz Yıldırım: Sizin dönemde Fenerbahçe'den bir yetkilinin ya da benim, hakem atanmasına ilişkin bir isteğimiz oldu mu?

- Mahmut Özgener: Kenan Yaralı aile dostum, işlerinin bozuk olduğunu biliyordum, Denizbanktan kredi aradığını biliyordum. Aziz Bey'in Kenan'a 500 bin Dolar borç verdiğini biliyorum bu sebepten.

- Aziz Yıldırım, Manisaspor ile ilgili teşvik parasına ilişkin soru sordu.

- Mahmut Özgener: Allahtan başka kimseden korkmam..

- Mahmut Özgener: Menajerlik sorularının TFF bünyesinden çıktığını düşünüyorum.

- Menajerlik sınavına ilişkin tapeler okunuyor.

- Mahmut Özgener: Şikeyle hiçbir ilgim yok.

- Mahmut Özgener: FIFA'dan gelen 15 soru kurye ile geliyormuş, kurye ile istemedim güvenilir birine fax ile gönderilsin istedim.

- Mahmut Özgener: İncelemeyle birlikte endişeler yaşadım, cevaplarda benzerlikler görüp sınavı iptal ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

- Cihan Oskay da Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

- Duruşmada ilk tanık TFF eski başkanı Mahmut Özgener.

- 13. duruşması saat 10.00 itibariyle başladı.