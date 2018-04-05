Aziz Yıldırım, ‘Yılın Spor Adamı' seçildi, ödülünü Yıldırım Demirören'in elinden aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 64. Milliyet Spor Ödülleri’nde ‘Yılın Spor Adamı’ seçildi. Yıldırım, ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in elinden aldı.

Wolkswagen Arena’da düzenlenen törende, ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada daha önce de 3 kez bu ödüle layık görüldüğünü söyleyen Yıldırım, Türkiye tarihinin Fenerbahçe’yle eş olduğunu ifade etti. "2006 yılı itibariyle Türkiye’de başlayan FETÖ’nün devleti ele geçirme, rejimi bozma operasyonlarında maalesef Fenerbahçemiz de yer almıştır” diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"3 Temmuz’la beraber Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bir anti-devrim yaşanmıştır. Daha sonraki yıllarda, bundan 3 yıl önce Rize’de oynanan maçtan sonra lider olan Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Takımı, otobüsü kurşunlanarak faili meçhul bir cinayete gitmek üzereyken, Allah’ın yardımıyla sporcularımıza hiçbir şey olmadan sadece şoförün yaralanmasıyla mucize şekilde ölüm olayı gerçekleşmemiştir. Bu olay bugüne kadar aydınlatılamamıştır.

"Fenerbahçe hariç Türkiye’deki her kuvvet ve güç FETÖ karşısında yenilgiye uğrardı"

"Buradan Sayın İçişleri Bakanı’na, Sayın Başbakan’a ve Sayın Cumhurbaşkanı’na bunun faili bir cinayet olmaması gerektiğini, bu olayın faillerinin bulunarak kamuoyuna açıklanması gerektiğini iletmek istiyorum ve bunu bekliyoruz. Çünkü bu süreçler Fenerbahçe Spor Kulübü gibi 2011 yılında varlığıyla, hisse senetleriyle 1.8 milyar dolarlara ulaşan bir kulübün maalesef 4 Temmuz’da 600 milyon dolarlara düşen bütçesiyle Fenerbahçe hariç Türkiye’deki her kuvvet ve güç FETÖ karşısında yenilgiye uğrardı. Ama Fenerbahçe camiası ve taraftarı, kongre üyesi bu süreci dimdik ayakta atlatmıştır ve bugünlere gelinmiştir. Bizim temennimiz FETÖ ile bu ülkenin devamlı mücadele etmesidir. Bunlar temizlenene kadar da bu ülkede huzur olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Bunun için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.

"Sayın Demirören ailesine de bir teşekkür borcumuz var çünkü Türk sporuna katkıları bulunmaktadır. Sayın Federasyon Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Barış ve kardeşliğin sağlanması için de hakemler ve diğer etkenlerin en az seviyeye indirilmesini kendilerinden beklediğimizi belirtiyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.”