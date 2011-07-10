-AZİZ YILDIRIM YENİDEN HASTANEDE İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden akşam saatlerinde adliyeye getirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki sorgusu sırasında şekerinin 240'a çıkması ve düşürülememesi üzerine yeniden aynı hastaneye sevk edildi. Yıldırım'ın Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yaklaşık 5 saati bulan sorgusu sırasında, duruşma salonuna 2 kez sağlık ekipleri çağrıldı. Aziz Yıldırım'ın sorgusu başladıktan yaklaşık 2 saat sonra duruşmaya kısa bir süre ara verildi. Sorgulama, verilen aranın ardından devam ederken, bir süre sonra mahkeme salonundan dışarı çıkan Yıldırım'ın avukatı, çağırdığı doktorla birlikte salona geri döndü. İçeriden bir süre sonra çıkan sağlık ekipleri, aradan zaman geçtikten sonra tekrar içeri çağrıldı. Sorgu sırasında adliye binası dışına getirilen bir ambulansın dışında, ilerleyen saatlerde ikinci bir ambulans da adliye giriş kapısının tam yanına çekildi. Aziz Yıldırım'ın sorgu sırasında şekerinin yükselmesi ve geçen zamanda düşürülememesi üzerine Yıldırım, İstanbul Adliyesinden bugün taburcu edildiği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeniden gönderildi. Aziz Yıldırım'ın doktoru Serdar Erkan, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''iki defa kendisini kötü hissettiğini söyledi ve kontrol ettik. Şekerine baktık. 240 çıktı. 112 Acil doktorlarını çağırdık. Ambulansa gidildi ve serum takıldı. Şekeri düşmedi. Bunun üzerine, ifade veremeyecek duruma geldiği için hastaneye sevk edildi'' diye konuştu. Öte yandan, Yıldırım'ın kan şekerinin yükseldiği ancak rahatsızlığının ciddi olmadığı öğrenildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hastaneye getirilen Aziz Yıldırım'ın acil gözlem odasında bir süre tetkiklerinin yapılmasının ardından müşahede altına alındı. Yıldırım'a serum tedavisi uygulanacağı bildirilirken, Yıldırım'ın taburcu olabilmesi için sabah saatlerinde yapılacak, aç ve tok karnına kan şekeri testlerinden sonra karar verilecek.