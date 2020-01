Aziz Yıldırım'dan seçimler sonrasında ilk açıklama

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi! Yıldırım, Hulusi Belgü ile girdiği yarışta 5504 oy alarak koltuğunu korudu. Belgü ise 1144 oyda kaldı.

Fenerbahçe'de 1998'den beri başkanlık yapan Aziz Yıldırım, bir kez daha başkanlığa seçildi. Yıldırım, Hulusi Belgü ile girdiği yarışı 1144'e karşı 5504 oyla kazandı.

Başkan Aziz Yıldırım, seçimler sonrasında bir konuşma yaptı. "Mahkeme bitip temizlendiğim günün akşamı kongre kararı alacağım" diyen Yıldırım, başkanlığı bıraktığında da kulüple ilgilenmeye devam edeceğini söyledi. Yıldırım'ı konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Enteresan bir kongre yaptık. Bize gösterdiğiniz destekten, Fenerbahçe’yi idare etme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bize oy vermeyenlere de teşekkür ederim. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe’dir.”

-Fenerbahçe siyah çoraplılarla başlayan, o zamanki padişah döneminde eziyetler gören, cumhuriyet döneminde de devletle sıkıntılar yaşayan bir camia. En son 3 Temmuz olayı var. Fenerbahçe paralel yapının Türkiye’de değişim yapmasıyla ilgili projenin içine kondu. Hayatımızın en kötü günlerini yaşadık. Geçmişte devletle olan sıkıntılarla yaşananların ortaya çıkması ve Fenerbahçe’ye dalga dalga yayılan 3 Temmuz ruhudur.”

'Fenerbahçe, gerektiğinde devletin çıkışları karşısında dik duracaktır'

-Bizler 1 milyon üye projesini başlattık. En büyük olay bu proje üzerine oturtulması. Aksi halde ne yaparsanız yapın, hangi kaynakları ortaya çıkarırsanız çıkarın bunlar geçici olacaktır. Ana temel 1 milyon üyedir. Benden sonra gelen insanların da tek hedefi stat yapmak değil, 1 milyon üye olmalıdır.

O zaman insan kaynaklarıyla beraber, gurur duyduğumuz camia, 3-4 milyon kişiye ulaşacak ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olarak gerektiğinde devletin alacağı karşı çıkışlarla dik duracaktır. Biz Fenerbahçe’yiz onu yaparız, bunu yaparızla hiçbir şey yapamayız. Ancak birlik ve beraberlikle olur.”

-İsmail Kartal bu kulübün çocuğudur. 17 yıllık sürede 5 tane çocuğumuzu futbol takımının başına getirdim. Benden sonra göreceğiz kaç tanesi gelecek. Bu çocuk kurşunlandı. Hayatını da kaybedebilirdi. Ama ondan sonra futbol takımında düşüş başladı. Bunları böyle görmek lazım.

-Formasını çıkardı atalım, bunu yaptı demeyin. Formasını hakaret anlamında atan varsa gereğini yaparız. Ancak artık spor ve her yer amatör değil. Her yer profesyonel dolu. Her şey paradır, ekonomidir. 50 sene öncesinin Lefter’leri, Can Bartu’ları yoktu. Bu kulüp Cemil Turan gibi bir değeri yuhalayarak gönderdi.

-İsmail Kartal’ın çocuğu babasından dolayı okulunda dövüldü, karısı arabada tacize uğradı. Fenerbahçe’nin içinde çok değerli insanlar var. Bu insanları kulübe getirmeliyiz. 24 saatini bu kulübe adayan insanım. Ama gelecek olan insan 24 saatini buraya veremezler. Onların böyle bir zamanı ve vakti olmayacaktır.

-Mahkeme bitip temizlendiğim günün akşamı kongre kararı alacağım. Fenerbahçe’nin de iyiliği için de her zaman burada olacağım. Bıraktı gitti yok.

-Allah Fenerbahçe’nin cumhuriyet yaşadığı müddetçe yaşamasını sağlasın. 7 Haziran’da yapılacak olan seçimde hiçbir partiyi söylemeden, oylarınızı vererek bu ülkenin kaderinde rol oynamanızı rica ediyorum

Yönetim kurulu

ASİL ÜYELER: Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Ender Alkaya, Murat Özaydınlı, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Ömer Temelli, İsfendiyar Zülfikari, Önder Fırat, Erhan Türkoğlu, Tahir Sarıoğlu, Ozan Balaban

YEDEK ÜYELER: Hakan Dinçay, Selim Kosif, Metin Doğan, Mustafa Serdar Erkan, Selim Sapan, Cenk Başak, Barış Altuğ Aydil



SANDIK SANDIK...

TOPLAM:

Aziz Yıldırım: 5504

Hulusi Belgü: 1144



