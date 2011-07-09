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Aziz Yıldırım yeniden adliyede

Şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen Aziz Yıldırım Şişli Etfal Hastanesi'nden adliyeye getirildi.

09 Temmuz 2011 03:00

T24- Şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen Aziz Yıldırım Şişli Etfal Hastanesi'nden adliyeye getirildi.

İşte Aziz Yıldırım'ın savunması!

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması öncesinde rahatsızlanarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, buradan alınarak tekrar adliyeye getirildi.

Aziz Yıldırım'ın, savcılık ifadesinin ardından rahatsızlanması sonrasında hastaneye sevkedilmesine karar veren nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılarak sorgusunun yapılması bekleniyor.

Öte yandan, Yıldırım'ın hastaneden çıkarılışı sırasında, hastanede bekleyen Fenerbahçe taraftarları ''Aziz Başkan'' şeklinde tezahüratta bulundu.

Ambulansın getirildiği kapıya Fenerbahçeli taraftarların birikmesi nedeniyle de hasta giriş çıkışlarında zorluk yaşandı. Taraftarlarla basın mensupları arasında da önceki günlerde olduğu gibi zaman zaman gerginlik yaşandı.

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