Aziz Yıldırım yeniden aday

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs'ındaki seçim için adaylığını resmen açıkladı.

İşadamı Ali Koç da Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oldunu açıklamıştı.

Yıldırım’ın, mayıs ayındaki kongrede yeniden aday olacağı, yönetiminde yer alacak isimlerle şimdiden iletişime geçtiği, önümüzdeki sezonun transferlerini bile planladığı belirtildi.

Başkan’ın Akhisar yenilgisi ve takımın kötü gidişatı sonrası sıkıyönetim ilan ettiği öğrenildi. Yıldırım’ın bu hafta itibariyle yönetimi, futbolcuları ve teknik ekibi uyardığı Kadıköy’de bu hafta oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı için kayıp verilmemesini istediği bununla beraber deplasmandaki Galatasaray derbisine yüksek konsantrasyon ile çıkılmasını istediği vurgulandı. Aziz Yıldırım’ın teknik kadroyla sürekli görüştüğü moral ve destek verdiği öğrenildi. Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarından alınacak 3 puanların, lider Galatasaray ile aradaki farkı kapatabilceğini hesap ederek kulüpte kırmızı alarm verdiği belirtildi.

Mayıs seçimine olabildiğince güçlü hazırlanmak için çaba harcayacak olan Yıldırım’ın, futbol takımın da başarılı olması için çaba gösterdiği biliniyor.