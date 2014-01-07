Aziz Yıldırım: Yargıtay, kanun değişikliği sürecinde karar vermemelidir

Yeniden yargılama konusu Türkiye gündeminin ilk sırasında yer almaya devam ederken, F.Bahçe’den Yargıtay’a sürpriz bir başvuru geldi. Aziz Yıldırım’ın avukatlarından Köksal Bayraktar başvurusunda, “Yargıtay, kanun değişikliği sürecinde karar vermemelidir. Lehimize dahi olsa vermemelidir” dedi. Prof. Dr. Bayraktar Yargıtay’a yaptığı yazılı başvuruda, “İktidar partisinden, muhalefet partilerine kadar herkes kanun değişikliği konusunda hemfikirken, acele alınacak kararın yargı sistemini başka tartışmaların içine çekeceğini” öne sürdü…

'Paralel devlet diye de başvurmuşlardı'

DİLEKÇEDE, kanun değişikliği süreci beklenmeden lehte ya da aleyhte bir karar alınmaması gerektiği, kaldı ki dosyada tutuklu dahi bulunmazken, acil bir şekilde alınacak bir kararın yeni bir kaos ortamı yaratacağı belirtildi.

F.Bahçe, yeniden yargılama konusu henüz TBB tarafından dile getirilmemişken, geçtiğimiz hafta şike davası için Yargıtay’a başvurarak, “Paralel devlet var, yargılama yenilensin” demişti. Bu başvuruya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘paralel devlet’ söylemi gerekçe gösterilmişti. Başkan Yıldırım’ın avukatı Bayraktar, önceki başvurusu ile yetinmeyerek, erken bir kararla telafisi daha zor bir durum yaratılmasının önüne geçmek düşüncesiyle yeni bir dilekçe verdi.

Şampiyonluğa hazır olun

F.BAHÇE’nin Portekizli futbolcusu Bruno Alves, sezonun ilk yarısındaki mücadelelerini ikinci yarıda da sürdürerek, Süper Lig şampiyonluğunu taraftarlarına hediye edeceklerini söyledi.

'Biz af değil, adil yargılama istiyoruz!'

Fenerbahçe avukatlarının başvurusu sonrası, sarı lacivertli yöneticiler konuyla ilgili Hürriyet’e açıklama yaptı. F.Bahçeli yöneticiler, “Biz af istemiyoruz. Başbakan Erdoğan’ın söylediği gibi adil yargılama istiyoruz. 3 Temmuz sürecinde taraftarımızla, genel kurul üyelerimizle kenetlenerek ayakta kaldık. Ve hep haklı olduğumuzu söyledik. Adil yargılama talep ettik. Son gelişmelerle birlikte herkes haklılığımızı görüyor. Haklıyız. Avukatlar böyle bir müracaatta bulunmuş. Artık Türkiye gibi dünya da haklılığımızı görecek” dedi.

'Tazminat hakkı doğar'

3 Temmuz sürecinde F.Bahçe ve Beşiktaş kulüplerinin hukuk danışmanlığını yapmış Av. Emin Özkurt önemli açıklamalarda bulundu. Şike davasında yeniden yargılama tartışmalarını değerlendiren Özkurt, “Barolar Birliği’nin önerisi hayata geçerse Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı gibi isimlerin yeniden yargılanması gündeme gelebilir.

Bu taktirde Fenerbahçe için bir takım hukuki yollar çıkacağına ve UEFA’ya 2014-2015 sezonuna ilişkin men cezasının kaldırılması için başvuruda bulunma hakkı doğacağına inanıyorum. F.Bahçe ve Beşiktaş için Avrupa kupalarından haksız şekilde men edilmiş olduklarını gerekçe göstererek tazminat talebinde bulunma hakları doğabilir kanısındayım” dedi.