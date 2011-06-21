-AZİZ YILDIRIM YARGILANDI ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herhangi bir askeri silah ihalesiyle ilgisi olmadığını belirterek, ''Dolayısıyla bu konudaki herhangi bir belgeyle de ilgim olmamıştır'' dedi. Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin ''gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri'' iddiasıyla yargılanmalarına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, sanıklar Aziz Yıldırım, Kemal Atilla Şensoy, Celalettin Erkal, Zafer Yoldaş ve Atilla Özdemir ile sanık avukatları katıldı. Sanık Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilmeden önce ticari hayatta daha aktif olduğunu belirterek, şirketleri aracılığıyla genelde askeriyenin bina tipi ihalelerine girdiğini söyledi. Yıldırım, 1998 yılında kulüp başkanı seçildikten sonra ticari hayattan bir nevi çekildiğini kaydederek, daha ziyade müdürleri aracılığıyla bu işlerin içinde olduğunu belirtti. Türk Telekomdan, Milli Savunma Bakanlığını ilgilendiren TAFİKS isimli ihaleyi 1996'da aldığını hatırlatan Yıldırım, esas meşguliyetinin de bu ihalenin edimini yerine getirmeye yönelik olduğunu kaydetti. Yıldırım, ''Sonuç itibariyle herhangi bir askeri silah ihalesiyle ilgim olmamıştır. Dolayısıyla bu konudaki herhangi bir belgeyle de ilgim olmamıştır'' diye konuştu. İddianamede geçen belgeleri görmediğini ve yasak bilgileri temin etme suçlamasını kabul etmediğini belirten Yıldırım, ''Celalettin Erkal ile Amerika'nın Kuzey Irak'a yerleşmesinin ardından tanıştım. O Amerikalıların yemek ihaleleri ile ilgilendiğini söyledi ve bana bir nevi ortaklık teklif etti. Bu konuda bazı araştırmalar yaptı. Ben de bu araştırmalar için kendisine yasal olarak para transferi yaptım. Ticari faaliyetlerimde herhangi bir yasa dışılık da bulunmamaktadır'' dedi. Suriyeli bir kısım iş adamının, Türkiye'de imal edilen bir askeri mermi ile ilgilendiklerini söylemesi üzerine, bu işlerde tecrübeli olduğunu düşündüğü için Erkal ile görüştüğünü hatırlatan Yıldırım, Erkal'dan bir kısım bilgiyi faksla istediğini, aralarındaki bir kısım telefon görüşmesinin de bu konuya yönelik olduğunu ifade etti. Yıldırım, hakkında iddia edilen hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Aziz Yıldırım, bir soru üzerine, ''Yaptığım telefon görüşmesinde Suriyeli iş adamlarının ilgilendiği top mermileri ile ilgili Celalettin Erkal'da var olan katalogdan ilgili bölümleri göndermesini istemiştim. Ayrıca, Suriyeli iş adamlarını esas itibariyle bu işi yapan Roketsan'a götürdüm. Suriyeli iş adamları bir iş yapacaklarsa benimle değil Roketsan ile yapmaları gerekirdi. Zaten bu işten vazgeçtiklerini sonradan duydum'' diye yanıt verdi. Savunması alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmalarına karar veren mahkeme, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İddianamede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa TCK'nın 334. maddesinde düzenlenen ''açıklanması yasaklanan ve nitelik bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri'' suçlaması yöneltiliyor.