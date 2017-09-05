Aziz Yıldırım: Yaptığım açıklamalar çarpıtılmıştır

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde basın mensuplarıyla yaptığı sohbette söylediklerinin, törende bulunmayan basın mensupları tarafından çarpıtıldığını söyleyen Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün geleneksel bayramlaşma töreninde, bazı basın mensuplarıyla yaptığım sohbet, törende bulunmayan basın mensupları tarafından kamuoyuna yanlış ve çarpıtılarak servis edilmiştir. Beyanlarım içerisinde 'Şartları anlatmak gerekir ama transfer kolay değil. Çok transfer yaparsın ama o zaman kulüp batar. Bir daha da kurtaramazsın' şeklinde, Türk Futbolu'nun geneliyle ilgili söylediğim ifadelerim 'Transfer yaparsak batarız' şeklinde çarpıtılarak, bu esnada orada bulunmayan muhabirler tarafından kamuoyuna yanlış servis edilmiştir. Söz konusu ifadeler, sadece kulübümüzle ilgili değil, Türk Futbolu'nun geneliyle ilgilidir. Ayrıca yine konuşmamda da belirttiğim gibi, futbol takımımız bu sezona 8 yeni isimle başlamıştır. Dolayısıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir sıkıntısı yoktur; çarpıtılan açıklamalarım bazı mecralarda yanlış ve manipülatif bir biçimde yer almıştır. Konuyla ilgili orada olmayan muhabirler tarafından yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarım" dedi.